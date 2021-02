Efectul gerului. Într-unul dintre cele mai poluate orașe din România s-a înregistrat cel mai curat aer din ultimii ani

Gerul și vântul puternic au generat în Iași, unul dintre cele mai poluate orașe din România, cel mai curat aer din ultimii ani, probabil chiar un record istoric.

Profesorul universitar Silviu Gurlui a anunțat că sâmbătă, 13 februarie, a măsurat cel mai curat aer din Iași, în zona Bucium, una dintre cele mai poluate zone ale unuia dintre cele mai poluate orașe din România, scrie Ziarul de Iași.

”La Iași, la amiază, ziua cu cel mai curat aer din acest an. Poate chiar un record istoric. Circulația maselor de aer (rafale intense de vânț), aer proaspăt, frigul puternic, umiditatea relativ redusă, zăpada, noroiul înghețat, toate au făcut ca măcar în Bucium, una din zonele pestrițe de poluare ale Iașului, pe 13 februarie la ora 13, să se măsoare cea mai curată zi din acest an. Asta în ciuda faptului că sursele de încălzire au fost folosite la maxim... De altfel, aceste date pot fi considerate etalon al aerului curat în Iași, aerul la sol fiind lipsit practic total de particule micrometrice PM2.5, particule care afectează grav sănătatea (în România, minim 200 de persoane/100 de mii de locuitori mor anual prematur din cauza poluării). Reamintesc că poluarea înseamnă mult mai mult decât PM2.5, dar fie și așa, se poate spune că am avut un aer excepțional”, a scris profesorul pe Facebook.