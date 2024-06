Dumphone este noul smartphone. Motivul pentru care tinerii trec pe telefoanele ”antice”, cu taste. ”Mi-e mult mai bine”

Adulții și adolescenții îngrijorați de timpul petrecut pe ecranul telefoanelor își predau smartphone-urile pentru modele „mai prostești”, așa-numitele dumbphone-uri, scrie BBC.

Îngropată în setările multor smartphone-uri este și opțiunea de a vedea cât de mult timp petreceți zilnic, în medie, pe telefon.

Poate aduce o revelație inconfortabilă, și anume că ceea ce trebuia să fie doar o unealtă utilă de tehnologie a devenit o obsesie nesănătoasă.

„Rețelele de socializare sunt construite în jurul FOMO (fear of missing out- frica de a rata ceva), așa că am simțit că nu mai pot scăpa de asta”, a declarat Luke Martin, în vârstă de 16 ani, din Canada, pentru BBC. „Iar de când mi-am făcut cont pe Instagram, instantaneu am intrat într-o spirală descendentă”.

Luke nu este singur. Potrivit unui studiu al Universității Harvard, utilizarea site-urilor de rețele sociale luminează aceeași parte a creierului care este, de asemenea, declanșată atunci când se consumă o substanță care dă dependență. Acest lucru a stârnit îngrijorări cu privire la obiceiurile de utilizare a telefoanelor în rândul tinerilor.

În Marea Britanie, o cercetare Ofcom estimează că aproximativ un sfert dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 7 ani au acum propriul smartphone. În unele studii au fost demonstrate legături între utilizarea rețelelor sociale și un efect negativ asupra sănătății mintale – în special la copii.

”Nu mi se pare cea mai bună idee să începi cu un smartphone”

Unii activiști doresc să fie introduse limite de vârstă pentru utilizarea smartphone-urilor. Alții, precum Luke, aleg să-și schimbe smartphone-urile cu dispozitive mult mai simple, așa-numitele „dumbphones”.

Noul său telefon are doar opțiuni de mesaje texte, apeluri, hărți și alte câteva instrumente limitate. „Cred că stăteam cu prietenii pe telefon 4-5 ore pe zi, atât de mult timp pierdeam înainte să-mi iau telefonul ăsta”, a spus el.

„Acum stau doar 20 de minute pe zi, ceea ce este foarte bine, pentru că îl folosesc doar pentru ceea ce am strict nevoie”.

Părinții apelează la telefoane vechi nu numai pentru copiii lor, ci pentru a se ajuta să fie mai prezenți pentru familiile lor.

Lizzy Broughton, care are un fiu de 5 ani, și-a cumpărat recent un telefon model flip Nokia, în stil vechi. „M-a ajutat să-mi recalibrez propriile obiceiuri, am mult mai mult timp de calitate cu fiul meu”, a explicat ea.

Femeia spune că atunci când va fi timpul ca fiul ei să-și ia propriul telefon, va alege un model la fel de vechi.

„Nu mi se pare cea mai bună idee să începi cu un smartphone”, a spus ea. „Este ca și cum ne-am preda lumii, în timp ce încercăm să ne dăm seama cum ne descurcăm cu asta”.

A fost creat telefonul doar cu funcții de bază, dar care arată ca unul de lux, modern

Vânzările de telefoane vechi au crescut în America de Nord. Proprietari unor magazine de specialitate din Los Angeles, Daisy Krigbaum și Will Stults, se adresează special clienților care caută dispozitive low-tech.

„Avem o mulțime de părinți care caută să-i ia copilului lor primul telefon și nu vor ca cei mici să se înstrăineze pe internet”, spune Will Stults.

Dar renunțarea la smartphone este mai ușor de zis, decât de făcut. Stults precizează că unele școli cer elevilor să aibă anumite aplicații pe telefoanele lor. Și este dificil să ții pasul cu restul atunci când copiii își văd prietenii primind smartphone-uri scumpe, a spus o mamă.

O soluție este un dispozitiv numit „unpluq”, pe care îl atingeți pe telefon pentru a bloca fără fir anumite aplicații, cum ar fi rețelele sociale. „Părinții pot controla smartphone-ul cu asta și, de asemenea, pot monitoriza utilizarea”, explică Stults.

Există mai multe telefoane care au fost acum dezvoltate special pentru utilizatorii care doresc să evite dependența.

Chris Kaspar a fondat compania Techless pentru a dezvolta un dispozitiv „intenționat plictisitor”, dar elegant, care seamănă mult cu un iPhone. Cea mai recentă versiune este numită „Wisephone II”.

„Nu are pictograme, doar cuvinte, două culori și două fonturi”. El o descrie ca fiind „foarte, foarte liniștită”.

”Cu siguranță mi-e mult mai bine acum”

Va avea câteva instrumente limitate de la terți, cum ar fi aplicația de taxi Uber, dar nu va avea rețele sociale. „Ne punem această întrebare – ce este de fapt bun pentru noi?”, spune Kaspar.

El a dezvoltat mai întâi telefonul gândindu-se la fiicele sale adoptive adolescente și spune că 25% din vânzări sunt către copii, dar că este comercializat și pentru adulți.

„Dacă aveți un telefon care este marcat ca un dispozitiv pentru copii, este o rușine asociată cu asta. Așa că am creat un dispozitiv foarte adult, sofisticat, asemănător Apple, foarte drăguț”, a spus el.

Cu venituri din aplicații și reclame pe rețelele sociale de miliarde de dolari, marile companii au prea puține motive să încurajeze și diferite alte obiceiuri decât cel de a stat pe telefoane, a spus el.

Între timp, adolescentul canadian Luke spune că plănuiește să rămână cu noul său ”dumbphone”, spre amuzamentul prietenilor.

„Prietenii mei cred că este destul de ciudat, dar în acest moment sunt de parcă nu contează cu adevărat ce spun ei, pentru că m-a ajutat foarte mult”, afirmă Luke. „Cu siguranță mi-e mult mai bine acum”.

