Dumitru Costin: Există un dezmăț în cheltuirea banului public. Multe firme opresc banii de pensie și nu-i transmit la buget

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, a afirmat că dacă se doreşte menţinerea aceluiaşi nivel de cheltuieli cu salariile în sectorul public ca şi anul trecut, înseamnă că va trebui ca anumiţi ordonatori de credite să disponibilizeze personal, potrivit News.

El a susţinut că există un dezmăţ în cheltuirea banului public.

Dumitru Costin a declarat marţi că are informaţii că mai mulţi agenţi economici reţin banii de pensie ai românilor şi nu îi virează mai departe.

“Ieri, spre exemplu, l-am provocat pe ministrul de Finanţe să comunice un subiect, câţi din banii de pensii ai românilor - pentru că ştiţi România e o ţară experiment, în România, capitalul nu mai cofinanţează sistemul de securitate socială care are ca principal pilon zona de pensii, ci doar forţa de muncă.

Forţa de muncă contribuie la pensii cu 25% din venitul brut. Banii ăştia sunt pe mecanismul prevăzut în lege reţinuţi de angajator, care are obligaţia să-i vireze către bugetul asigurărilor sociale.

Ei bine, aveam informaţii că foarte mulţi agenţi economici reţin banii oamenilor şi nu îi virează mai departe. Ministrul de Finanţe mi-a confirmat acest lucru. Cel puţin un miliard de lei lună de lună sunt opriţi de agenţii economici, bani care nu sunt ai lor, atenţie, pe care îi folosesc bine mersi pentru plata altor obligaţii pe care le au.

Deci doar de aici, dacă facem un calcul sumar, o să constatăm că o strângem la nivelul unui an, pentru că şi anul trecut s-a întâmplat acest lucru şi acum doi ani s-a întâmplat acest lucru, deci doar din această zonă scoatem cel puţin două miliarde de euro venituri mai mici la bugetul consolidat al României”, a precizat preşedintele BNS.

Va fi nevoie ca ”anumiți ordonatori de credite să disponibilieze personal”

El a mai precizat că nu a văzut un act normativ asumat politic legat de reducerile bugetare.

“În primul rând, tot ceea ce facem noi facem speculaţii, eu nu am văzut un proiect de act normativ valid, asumat politic. Există un document care circulă în spaţiul public de la sfârşitul săptămânii viitoare, care a stârnit vii controverse, document care mi-a fost confirmat ieri de premier şi de ceilalţi miniştri prezenţi, că nu este un document asumat de coaliţie.

Au avut înţeleg ieri, spre seară, două runde de discuţii, două runde de consultări la nivel de coaliţie şi urmează probabil în zilele următoare să vedem acel proiect de act normativ”, a mai declarat Dumitru Costin.

El a explicat ce ar însemna dacă informaţiile vehiculate în spaţiul public sunt adevărate.

“Dacă însă unele dintre informaţiile care au ajuns aseară, azi noapte în presă sunt adevărate, asta ar însemna următoarele.

Dacă se doreşte menţinerea aceluiaşi nivel de cheltuieli cu salariile în sectorul public ca şi anul trecut asta înseamnă că va trebui ca anumiţi ordonatori de credite să disponibilizeze personal.

Nu trebuie să uităm că o parte din salariaţii din sectorul public au beneficiat de la începutul acestui an de nişte creşteri salariale. Deci, ca să închidem sută pe sută e clar că vor trebui să fie plătiţi mai puţini salariaţi la anumiţi ordonatori de credit.

Sporul de doctorat. Noi o spunem de foarte multă vreme, exista o astfel de prevedere pe vremea când exista şi un contract colectiv de muncă la nivelul naţional, plăteşte omul pentru complexitatea jobului pe care îl are. Dacă un post cere studii doctorale, atunci i le plăteşti. Dacă acel post nu cere studii doctorale, atunci nu este normal să i le plăteşti persoanei respective”, a mai declarat Dumitru Costin.

”Trebuie să recunoaștem că există un dezmăț în cheltuirea banului public”

El a mai afirmat că există un dezmăţ în cheltuirea banului public.

“Trebuie să recunoaştem că există până la urmă un dezmăţ în cheltuirea banului public. Eu nu văd anunţul făcut de ministrul de Finanţe ca fiind un capăt de ţară. Trebuie să reamintim faptul că aproape în fiecare an România a avut probleme cu prognozele macroeconomice şi că de fiecare dată a trebuit să facem ajustări.

Trebuie să nu uităm faptul că sunt o mulţime de ordonatori de credite care au primit banii la începutul acestui an pentru achiziţii de mijloace fixe, ba chiar şi pentru investiţii şi care, atenţie nici măcar acum, când ne apropiem de sfârşitul lunii aprilie, nu au fost în stare să îşi finalizeze caietele de sarcini şi să lanseze achiziţii.

Asta înseamnă, pe procedura greoaie care există în România, că există un risc major să ne trezim undeva spre sfârşitul acestui an cu nişte bani blocaţi care nu vor fi cheltuiţi”, a mai declarat Dumitru Costin.

El a adăugat că România este în coada ţărilor din Uniunea Europeană în privinţa ponderii veniturilor în PIB.

”Se scurg foarte mulți bani din economia României”

“În opinia mea, rămân câteva probleme critice. Spre exemplu, avem asumată o reformă fiscală pe care amânăm să o facem. Nu trebuie să uităm nicio secundă faptul că România este în coada ţărilor din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte ponderea veniturilor fiscale în PIB.

Ne despart zece puncte procentuale de media europeană. Dacă am regândi politica fiscală în această ţară, dacă am pune-o în parametri optimi şi ne-am duce şi noi undeva la media europeană, vă asigur că am avea un plus de venituri care va depăşi anual 20 de miliarde de euro.

Resurse financiare există în economie, însă, din păcate, cadrul fiscal actual nu face ceea ce ar trebui să facă. Se scurg foarte mulţi bani din economia României. Avem o zonă de impozitare a capitalului care este extrem de subţire, extrem de prietenoasă.

Avem în continuare o legislaţie fiscală care permite agenţilor economici să înregistreze tot felul de bazaconii pe cheltuielile firmei, lucruri care în alte ţări nu ţi se permit”, a mai afirmat preşedintele BNS.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 25-04-2023 10:41