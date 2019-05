Bebelușul sugramat de mamă a murit la spital. Ce riscă femeia

Pro TV

Bebeluşul de opt luni strangulat, sâmbătă, de mama aflată în depresie post-partum, care ulterior a încercat să se sinucidă tăindu-şi venele, a murit duminică, la Spitalul de Copii din Galaţi, unde fusese adus în stare gravă.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, fapta mamei a fost încadrată, după decesul minorului, la omor.

Mama, de 35 de ani şi copilul de opt luni au fost găsiţi, în stare gravă, de tată, un bărbat de 40 ani, după ce se întorsese de la cumpărături. Femeia era într-o baltă de sânge, iar copilul în stare de inconştienţă. A sunat la 112 şi la faţa locului a sosit un echipaj SMURD.

”Am găsit un copil de opt luni, în stop cardio-respirator, cianozat intens, cineva a spus că este posibil să fie de aproximativ o jumătate de oră, după manevrele de resuscitare am reuşit să obţinem puls, deci are activitate cardiacă, şi acum îl ducem la Spitalul de Pediatrie. Mama merge la Spitalul Judeţean, iar apoi la Spitalul de Psihiatrie pentru că are o depresie post-partum acută. De obicei, la copii mici şi nou-născuţi, stopul cardio-respirator se produce prin asfixie mecanică. Mama avea venele tăiate, era şocată şi nu a putut să vorbească”, a declarat, sâmbătă, dr. Cătălin Ţimpău, medic UPU-SMURD Galaţi.

Poliţiştii continuă, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, ancheta în acest caz.

”Am fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat în vârstă de 40 de ani, care ne-a spus că, atunci când a revenit la domiciliu, şi-a găsit fiul, în vârstă de opt luni, în stare de inconştienţă. La faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secţiei 3, care a constatat că cele sesizate se confirmă, motiv pentru care s-a solicitat intervenţia unui echipaj al ambulanţei. Verificările sunt efectuate pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului şi pentru stabilirea încadrării juridice”, a precizat şeful Secţiei 3 Poliţie, Anca Goliţă.

