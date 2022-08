Drama prin care a trecut o femeie care a vrut să devină bărbat. „Am fost surprinsă de cât de repede mi-au dat testosteron”

Cântăreața Cat Cattison, în vârstă de 30 de ani, din Santa Cruz, California, s-a născut femeie, însă s-a identificat ca fiind bărbat de la vârsta de 13 ani, scrie dailymail.co.uk.

Tânăra a început tranziția în martie 2020 după ce a petrecut ani de zile confruntându-se cu disforia de gen (o afecțiune care îi cauzează unei persoane disconfort sau suferință pentru că există o diferență între sexul biologic și identitatea de gen). Ea a luat un tratament cu testosteron care i-a îngroșat vocea.

Cat a plănuit o operație de reducție mamară, însă a început să se simtă amețită și să aibă palpitații după ce a început tratamentul cu testosteron prescris de un medic.

Ca artist, ea era îngrijorată și că și-ar putea pierde calitățile vocale, așa că a oprit tranziția și injecțiile în septembrie 2020.

Atunci a realizat că este mult mai fericită ca femeie. Cu toate acestea, ea s-a mirat de cât de repede i s-a prescris acel tratament, fără să i se facă analize sau să meargă la terapie.

Tinerei i-a luat un an să arate din nou ca o femeie. Acum speră să mai poată continua să cânte, deși vocea ei nu mai este momentan la fel.

„Mereu mă îmbrăcam în hainele tatălui când eram copil. Eram băiețoasă. Mă simțeam nesigură ca femeie din cauza unor traume din copilărie și cred că asta m-a făcut să nu mă mai simt confortabil în corpul meu. Prima dată când am realizat că pot să-mi schimb corpul aveam 13 ani și de atunci am fost convinsă că vreau să trec printr-o tranziție și să devin bărbat. Însă când într-un final am făcut transformarea, mi-am dat seama că de fapt nu mă simt bine. Inițial eram fericită cu vocea groasă, dar am simțit dureri și amețeli. Acum sunt bine înapoi în corpul meu de femeie”, a povestit Cat.

Când avea cinci ani, tânăra a suferit traume care au făcut-o să se simtă nesigură ca fată și și-a întrebat părinții dacă schimbarea de sex este un lucru posibil.

„M-am gândit la mine ca la un băiat. Când eram adolescentă am găsit forumuri în care se vorbea despre posibilitatea schimbării de sex. Atunci am simțit că vreau să fiu băiat”, a mai spus ea.

Cat avea 15 ani atunci când le-a spus clar părinților că vrea să facă această tranziție.

„Erau îngrijorați pentru mine și au spus că nu aș putea să am o viață bună ca bărbat și că nimeni nu mă va lua în serios”, a spus ea.

În acel moment, Cat a pus pe pauză tranziția și s-a luptat cu tulburări de alimentație și bullying.

După ani în care s-a luptat cu identitatea ei, Cat s-a hotărât să înceapă tranziția.

„Simțeam că nu voi fi niciodată fericită ca femeie. A fost atât de ușor să fac rost de testosteron - nu mi-au cerut nici analize, nici terapie. Am fost surprinsă de cât de repede mi l-au dat”, a explicat Cat.

Inițial, ea a fost fericită cu schimbarea făcută. Dar, odată cu trecerea timpului, vocea a început să i se îngroașe prea tare și să simtă efecte secundare.

„Începusem să am palpitații și să mă simt rău tot timpul. Aveam dureri din ce în ce mai mari. Începuse să fie dureros să cânt și am realizat că s-ar putea să nu mai pot face asta niciodată, așa că nu am mai luat testosteron”, a precizat ea.

După ce a oprit tranziția, Cat a spus că se simte mai fericită ca femeie.

„Suntem foarte mândri de ea. Își continuă viața și îi ajută și pe alții”, au spus părinții ei.

Dată publicare: 31-08-2022 20:26