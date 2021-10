Dracula este campion mondial. Cel mai frumos ciobănesc caucazian din lume aparține unor români

StirilePROTV

Dracula este campion mondial! Însă nu cel din romanul lui Bram Stoker.

Dracula este un ciobănesc caucazian, care a câștigat, în Cehia, titlul mondial de cel mai frumos câine din rasa sa.

Stăpânul, un pompier bistrițean, recunoaște că până să ajungă la acest punct a investit lunar zeci de ore în pregătire și foarte mulți bani.

Însă nu au fost bani irosiţi. Odată obținut acest titlu, puii campionului vor valora până la 1.500 de euro fiecare.

Dracula este un câine robust de 93 de kilograme care își moștenește tatăl venit chiar din Rusia. Știe să se impună în fața celorlalți, și datorită poziției sale ferme, juriul de la campionatul mondial din Cehia a rămas impresionat. Și partea estetică a contat. Blana neagră a strălucit în bătaia luminii și asta pentru că ciobănescul caucazian este periat zilnic.

Romeo Iliș, proprietarul câinelui: ”Un câine caucazian în primul rând trebuie să fie autoritar. El nu trebuie să simtă frică în concurs, trebuie să simtă ringul”.

Titlul nu a venit cu uşurinţă. Cei din familia Iliș au cumpărat primul câine de rasă încă din urmă cu 10 ani, fără intenţia de a participa la concursuri. Dar cu timpul, frumuseţea câinilor i-a facut să îşi dorească ca şi ceilalţi să îi admire. Aşa se face că Dracula, la cei 3 ani ai săi, are deja 28 de titluri de Best Of Breed. Pentru a ajunge la această performanţă, câinele se antrenează zilnic cu stăpânii aproximativ două ore.

Alexandra Iliș, proprietara câinelui: ”Întreținerea lui Dracula, având în vedere că noi îl întreținem în tot timpul anului pentru show, ajunge undeva la 1.000 de lei pe lună. aAlimentaţia, îngrijirea blănii, toaletaj...”.

Toate aceste concursuri îi permit lui Dracula să lase moştenire "copiilor" săi o serie de caracteristici. Acest lucru le creşe valoarea, astfel că puii pot fi vânduţi chiar şi cu 1.500 de euro fiecare. Mezina familiei este cea care se bucură cel mai mult de el.

Diana Iliș fiica proprietarilor câinelui: ”Merg la el, mă joc, îi dau jucării”.

Dacă pandemia va permite, Dracula va participa şi la Campionatul European de la Budapesta, din decembrie.