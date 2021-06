Un câine a fost torturat și abandonat într-un sat din Botoșani. Poliția caută făptașul

Dacă ar putea vorbi, multe ar avea de spus un câine malinois, bine antrenat, abandonat într-un sat din Botoșani, într-o stare jalnică.

Avea dinții retezați, probabil cu un flex, și - chinuit de dureri atroce - nu se putea hrăni. Poliția îl caută pe cel care a schingiuit animalul. Cu siguranță, câinele a avut stăpân, de vreme ce are microcip și răspunde la comenzi.



Câinele, din rasa ciobănesc belgian - malinois, rasă renumită pentru inteligență și devotament, s-a adăpostit, zilele trecute, în gospodăria unei femei din comuna Ungheni, județul Botoșani.

Animalul era speriat, flamând și secătuit de puteri, după chinurile pe care le-a îndurat. Iar când a văzut în ce hal e, femeia a cerut ajutorul medicului veterinar.

Daniel Bejinariu, medic veterinar: “Este un cățel foarte bătrân, absolut toți dinții lui sunt tociți la același nivel, cineva și-a bătut joc de acest câine și i-a tăiat dinții cu flexul sau cu alte materiale care au putut face așa ceva. Acest cățel a suferit enorm atunci când i s-au tăiat dinții, chiar dacă s-a făcut cu anestezie, pulpa dentară și dinții au rămas descoperiți".

Medicii spun că animalul, cu vârsta estimată la 10-11 ani, avea dureri infernale și multă vreme a fost incapabil să mănânce. Acum se află sub tratament.

Daniel Bejinariu, medic veterinar: “Este un cățel încă activ pentru vârsta lui, este un cățel care știe comenzi. Are ceva devieri de comportament, atunci când este hrănit ia castroanele, le varsă și le poartă în gură. Este sub tratament și are deja o cerere de adopție”.

Deocamdată, polițiștii nu i-au găsit pe cei care au matratat animalul. Câinele este microcipat, dar datele nu pot fi citite.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: “Facem verificări pentru identificarea proprietarului, fiind solicitat și sprijinjul Direcției Sanitar Veterinare, pentru identificarea cabinetului său medicul veterinar care a administrat cipul animalului”.

Dacă va fi găsit vinovat, cel care a torturat câinele riscă închisoare de la 3 luni la un an de zile sau amendă.