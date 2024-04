Surori gemene, despărțite la naștere. S-au regăsit după 30 de ani. „Sunt sortite să fie împreună”

Deși au fost adoptate de familii diferite la scurt timp după ce s-au născut, doar una dintre ele știa că are o soră geamănă. Sun Ye știa că a fost adoptată de la vârsta de șapte ani, dar nu a știut că are o soră geamănă, potrivit The Sun.

Unul dintre vechii vecini ai lui Liu a luat legătura cu Sun pentru a-i trimite un link către contul de tiktok al surorii ei, după ce a observat că cele două seamănă foarte mult, relatează South China Morning Post.

Sun a știut imediat că este vorba despre sora ei și, cu ajutorul unui văr din familia ei adoptivă, a reușit să o localizeze pe Liu după detaliile pe care aceasta le-a furnizat în videoclipurile de pe contul ei.

S-au dus la ceea ce credeau că este locul de muncă al lui Liu, doar pentru a li se spune că aceasta demisionase. Cu toate acestea, l-au rugat pe unul dintre foștii ei colegi să le dea numărul de telefon al celei mai bune prietene a lui Liu și i-au trimis fotografii care să arate că Liu are o soră geamănă.

Liu nu știa că a fost adoptată și a crezut inițial că Sun era o escroacă care trucase fotografia. Însă, mătușa lui Liu i-a confirmat că a fost adoptată și că are, de fapt, o soră geamană.

Povestea celor două surori a emoționat mulți internauți care au lăsat o serie de comentarii despre poveste: „Sunt atât de norocoase că s-au găsit în sfârșit una pe cealaltă. Sunt sortite să fie împreună, indiferent de cât de mult timp au fost despărțite.”

