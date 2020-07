Soţi, bătuți crunt în tren, după ce au admirat pantofii unei fete: „Au zis că suntem pedofili”

Un cuplu a suferit răni grave, după ce a fost atacat de mai mulți tineri, din cauza unui compliment pe care l-au făcut unei fete.

Josh Websdale, de 30 de ani și soția lui, de 33, au fost loviți în cap cu o sticlă, în metrou, după ce i-au complimentat pantofii unei fete, transmite Metro.

„Discutam, râdeam, aproape ajunsesem la destinație. Am zis că sunt pantofi frumoși, că nu am mai văzut așa până atunci. După aceea, una dintre femei a venit la noi și ne-a zis că fata are doar 17 ani și că suntem niște pedofili. A înțeles greșit. Au sărit pe noi și au început să ne lovească”, a povestit femeia.

Josh ar fi încercat să-și apere soția, fiind și el agresat, la rândul lui.

În urma incidentului, cei doi au suferit leziuni severe în zona capului.