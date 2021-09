Directoarea unei școli sătești din Botoșani și-a luat permis doar pentru a putea duce copiii la școală cu microbuzul

Monitorul de Botoșani

Directoarea unei școli sătești din Botoșani și-a luat permis de conducere de categoria D doar pentru a putea duce copiii la școală cu microbuzul, pentru că primăria nu găsește șofer.

Daniela Maricica Pleșca, directoarea școlii din comuna Mitoc, a dat examen pentru permisul de conducere categoria D în disperare de cauză că primăria nu găsește șofer pentru microbuzul care duce copiii la școală și își aduce acum singură elevii la ore, făcând și 4 drumuri pe zi, scrie Monitorul de Botoșani.

„Doamna director mai conduce şi îi mulţumim pe această cale. Dumneaei a văzut că tot nu vine niciun şofer, a dat de permis ca să putem aduce copiii de la Horia, care sunt la peste cinci kilometri distanţă. Dimineaţa face două drumuri, la amiază două drumuri. Mai sunt cazuri când copiii vin cu familia, cu căruţa”, a spus Ioan Galiţ, primarul comunei Mitoc.

Din nefericire, femeia nu poate face însă acest lucru în fiecare zi, iar microbuzul vechi din 2005 se strică foarte des, aşa că elevii sunt nevoiţi să se descurce cum pot.

”Se mai plânge că o dor picioarele, dar îi spun că mai are un pic”

În prima zi de școală, aproape 20 de copii din comună au mers 6 kilometri pe jos pentru a începe și ei noul an școlar.

„Acum am trei copii la şcoală. Numai îmbrăcămintea m-a costat 1.100 de lei, dar numai aşa, în mare, nu tot. Şi toţi trei fac naveta. Mai ales dimineaţa, pe frig, e greu. Nu are cine să îi aducă. Microbuzul nu îi ia, că are trei ture de copii din alt sat de luat, atunci când merge. Că mai mult se strică”, a spus mama unui copil.

Până și micuții preșcolari sunt nevoiți să meargă pe jos până la grădiniță.

„Stăm la aproape doi kilometri. Am venit pe jos. Nu avem ce face, dar trebuie să meargă, să înveţe. Altă soluţie nu este. Azi e prima ei zi de grădiniţă. Are patru ani. Se mai plânge că o dor picioarele, dar îi spun că mai are un pic şi ajunge la copii, la grădiniţă, să se joace cu ei”, a spus mama fetiței.