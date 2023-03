Descoperirea făcută de un vânător de comori în Gorj. „Am crezut inițial că o să fie un capac de borcan sau o conservă” | FOTO

Deși pare mai degrabă un rest de sârmă aruncat de un electrician după ce și-a încheiat lucrarea, obiectul ar fi de fapt o brățară dacică, veche de trei mii de ani, spun unii specialiști. Doar o expertiză va arăta vechimea și valoarea obiectului.

Descoperirea a fost facută pe raza comunei Prigoria, nu departe de sediul primăriei.

Gabriel Beteju, vânător de comori: „În zonă acolo e un pârâu plin de gunoaie, eu am crezut inițial că o să fie un capac de borcan sau o cutie de conservă. Semnalul era foarte puternic, o cutie de aluminiu, am rămas șocat când am văzut ce am găsit”.

Bărbatul a predat obiectul găsit la Direcția pentru Cultură Gorj. A mai făcut și alte descoperiri, dar nu a fost recompensat niciodată de stat.

Pompiliu Ciolacu, șef Direcția Județeană de Cultură Gorj: „Va fi recompensat după evaluare, dacă nu mă înșel 25% sau 35% și 45%, dacă descoperirea e una senzațională. Să vedem exact ce e, noi plecăm de la presupunerea că e o brățară, dar nu avem certitudinea asta”.

Brățara le-a fost predată arheologilor de la Muzeul Județean din Târgu Jiu. În perioada următoare, aceștia ar trebui să extindă săpăturile în zonă.

Vasile Marinoiu, arheolog Muzeul Județean Gorj: „Par dacice, și după context, dar trebuie făcută și o evaluare în teren în zona respectivă, că pe ei nu-i interesează decât metalul, dar poate să apară și ceramică, și după ceramică îți dai seama ce perioadă e, pot fi ziduri, ceva, care să aducă lămuriri”.

Este prima descoperire de acest fel, din Gorj, deși în zonă există numeroase dovezi ale existenței dacilor pe aceste meleaguri.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 07-03-2023 07:44