Descoperire uluitoare. Unde și-a găsit inelul pierdut acum 62 de ani

Un bărbat din Marea Britanie care și-a pierdut inelul cu sigiliu când avea 17 ani pe un câmp, l-a găsit după 62 de ani, datorită unui detectorist de metale.

Bărbatul, care acum are 79 de ani lucra la o fermă pe când avea 17, când inelul i-a căzut de pe deget, scrie The Sun.

„Mi-am dat seama că l-am pierdut la o zi după ce îmi căzuse de pe deget. L-am cumpărat de ziua mea. Îmi amintesc că am fost foarte supărat”, a povestit bărbatul.

În timp ce un expert căuta obiecte prețioase pe un câmp, a găsit inelul pierdut în 1957.

„Căutam diverse obiecte. Voiam să mă duc acasă, când am dat peste un semnal foarte puternic. Am săpat o groapă și am văzut niște aur. A fost senzațional”, a povestit cel care a găsit inelul.

După descoperire, el a dus inelul proprietarului actual al fermei, iar în urma unor cercetări s-a găsit proprietarul obiectului.

El a mai adăugat că inelul se afla în stare bună.

