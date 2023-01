Descoperire arheologică în Luxor. A fost găsit mormântul unei soţii regale din dinastia lui Tutankhamon | FOTO

Mormântul soției regale, care datează de aproape 3.500 de ani, face parte din cea de-a 18-a dinastie egipteană din care au făcut parte Akhenaton şi Tutankhamon

Descoperirea a fost făcută de cercetătorii egipteni şi britanici în oraşul Luxor, supranumit Teba faraonilor, au anunţat sâmbătă autorităţile din Egipt, citate de AFP.

The Egyptian-British mission, joining the Supreme Council of Antiquities and the New Kingdom Research Foundation of University of #Cambridge, succeeded in uncovering a previously unknown royal tomb, during excavation work in Valley No. C in the Western Valleys of #Luxor. pic.twitter.com/oUXglKQBaQ — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) January 15, 2023

Mormântul regal a fost găsit pe malul vestic al Nilului, unde se află celebra „Vale a regilor", iar săpăturile arheologice sunt încă în curs de desfăşurare, a declarat Mostafa Waziri, directorului Departamentului de Antichităţi Egiptene, într-un comunicat.

„Primele elemente descoperite până acum în interiorul mormântului par să indice deja că acesta datează din timpul celei de-a 18-a dinastii”, considerată apogeul şi perioada cea mai prosperă a Egiptului Antic, a adăugat el.

Piers Litherland, profesor la Universitatea Cambridge şi coordonatorul echipei britanice de arheologi care participă la această misiune, a spus că „mormântul este cel al unei soţii regale sau al unei prinţese din linia ierarhică a faraonilor Tutmes, din care foarte puţine au fost dezgropate până acum”.

Interiorul mormântului se află „într-o stare proastă de conservare”, cu „numeroase construcţii şi inscripţii distruse de inundaţiile din Antichitate, care au umplut camerele mortuare cu sedimente nisipoase şi calcaroase”, a adăugat arheologul egiptean Mohsen Kamel, citat în acelaşi comunicat.

În ultimele luni au fost făcute mai multe descoperiri în Egipt, majoritatea în nectropola Saqqara, la sud de Cairo.

Ancient royal tomb unearthed in Egypt by archaeologists https://t.co/HBmHLgYsRA Archaeologists unearthed an ancient tomb in the southern Egyptian city of Luxor, known for its treasures dating back to the pharaohs.#ArianaNews #Egypt #AncientRoyalTomb pic.twitter.com/0fSnuxS8xk — Ariana News (@ArianaNews_) January 14, 2023

Egiptul, o ţară cu 104 milioane de locuitori şi aflată într-o gravă criză economică, mizează pe aceste anunţuri pentru a-şi relansa turismul, grav afectat de pandemia de COVID-19. Acest sector de activitate în care lucrează 2 milioane de egipteni şi care generează peste 10% din PIB-ul naţional a intrat în declin după Primăvara Arabă din 2011, conform Agerpres.

Egyptian authorities say archaeologists have unearthed an ancient tomb in the southern Egyptian city of Luxor, known for its treasures dating back to the pharaohs. pic.twitter.com/y7zFHRQVnH — Nzeora (@NzeoraHQ) January 14, 2023

Dată publicare: 15-01-2023 13:30