Bărbatul care a cheltuit 50.000 de dolari pe Labubu, dar acum regretă. Ce s-a întâmplat cu papușile-fenomen

Ani de zile, păpușile Labubu au părut de neoprit. Colecționari de toate vârstele cumpărau cu așa-numitele „blind boxes” (cutii-surpriză) în care se aflau aceste jucării, care costau aproximativ 15 dolari, relatează BBC.

Cei care nu reușeau să obțină personajele dorite erau deseori dispuși să plătească mult mai mult pe piața de revânzare.

Entuziasmul stârnit de aceste figurine l-a convins pe un mare fan din Carolina de Nord, cunoscut sub numele de Ensito, să renunțe în 2024 la slujba sa din domeniul tehnologiei pentru a crea conținut despre Labubu cu normă întreagă.

A călătorit inclusiv în Italia și Spania pentru a descoperi cele mai noi lansări. Ensito a cheltuit peste 50.000 de dolari pentru a-și achiziționa peste 400 de figurine Labubu, o sumă despre care a spus că îi este „rușine să vorbească”.

Mai mult, și-a comandat la dentist un set de dinți zimțați, asemănători celor ai jucăriilor Labubu, pe care să îi poarte la evenimente.

Însă, în ultimele luni, postările sale despre micile personaje pufoase, care deveniseră cândva virale, au început să atragă tot mai puțină atenție.

„Înainte, videoclipurile mele ajungeau foarte repede la 10.000 de vizualizări, dar acum mă chinui să ating acest număr”, spune el.

Analiștii consideră că brandul cu sediul la Beijing întâmpină dificultăți în a menține interesul publicului dincolo de un singur moment viral.

Pop Mart a raportat recent că vânzările globale din cele trei luni încheiate la sfârșitul lunii septembrie au scăzut cu până la 50% față de aceeași perioadă a anului precedent. Scăderea a fost deosebit de accentuată în afara Chinei continentale, veniturile din Statele Unite diminuându-se cu cel puțin 70%.