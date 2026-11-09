Bărbatul care a cheltuit 50.000 de dolari pe Labubu, dar acum regretă. Ce s-a întâmplat cu papușile-fenomen

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Labubu fotojet
Instagram/ensito_20

Un bărbat din Carolina de Nord a cheltuit peste 50.000 de dolari pe peste 400 de figurine Labubu și a renunțat la serviciu pentru a se dedica pasiunii pentru figurinele Labubu. Acum, însă, fenomenul care l-a cucerit pare să-și piardă popularitatea.

autor
Ines Paris

Ani de zile, păpușile Labubu au părut de neoprit. Colecționari de toate vârstele cumpărau cu așa-numitele „blind boxes” (cutii-surpriză) în care se aflau aceste jucării, care costau aproximativ 15 dolari, relatează BBC.

Cei care nu reușeau să obțină personajele dorite erau deseori dispuși să plătească mult mai mult pe piața de revânzare.

Entuziasmul stârnit de aceste figurine l-a convins pe un mare fan din Carolina de Nord, cunoscut sub numele de Ensito, să renunțe în 2024 la slujba sa din domeniul tehnologiei pentru a crea conținut despre Labubu cu normă întreagă.

A călătorit inclusiv în Italia și Spania pentru a descoperi cele mai noi lansări. Ensito a cheltuit peste 50.000 de dolari pentru a-și achiziționa peste 400 de figurine Labubu, o sumă despre care a spus că îi este „rușine să vorbească”.

Recomandări Video

Mai mult, și-a comandat la dentist un set de dinți zimțați, asemănători celor ai jucăriilor Labubu, pe care să îi poarte la evenimente.

Însă, în ultimele luni, postările sale despre micile personaje pufoase, care deveniseră cândva virale, au început să atragă tot mai puțină atenție.

„Înainte, videoclipurile mele ajungeau foarte repede la 10.000 de vizualizări, dar acum mă chinui să ating acest număr”, spune el.

Analiștii consideră că brandul cu sediul la Beijing întâmpină dificultăți în a menține interesul publicului dincolo de un singur moment viral.

Pop Mart a raportat recent că vânzările globale din cele trei luni încheiate la sfârșitul lunii septembrie au scăzut cu până la 50% față de aceeași perioadă a anului precedent. Scăderea a fost deosebit de accentuată în afara Chinei continentale, veniturile din Statele Unite diminuându-se cu cel puțin 70%.

Ascensiunea și declinul

Pop Mart nu a inventat conceptul de blind box, însă figurinele sale au contribuit cu siguranță la popularizarea acestuia în întreaga lume.

Lansat în 2019, Labubu a devenit cea mai de succes gamă de jucării a companiei Pop Mart. Micile creaturi s-au transformat în adevărate accesorii de modă și au fost purtate de celebrități precum Kim Kardashian și Lisa, membra grupului Blackpink.

Produsele atrăgeau în mod regulat cozi lungi de cumpărători și au devenit atât de populare, încât Pop Mart a fost nevoită să retragă temporar jucăriile din magazinele sale din Marea Britanie, după ce au apărut informații despre confruntări între clienți care se luptau pentru ele.

Un fan a plătit peste 150.000 de dolari pentru o figurină Labubu de mărimea unui om.

În prezent, Pop Mart deține 500 de magazine în peste 30 de țări și operează 2.000 de automate de vânzare la nivel mondial.

Pentru Ensito, este clar că exclusivitatea figurinelor a contribuit la alimentarea fenomenului.

„Acum nu mai ai aceeași senzație. Intru într-un magazin Pop Mart și văd o întreagă serie de Labubu așezată pe rafturi”, spune el.

După ce a cheltuit sume uriașe pe aceste creaturi, colecționarul spune că a început să se întrebe cât timp și câți bani investesc oamenii în colecții de fiecare dată când apare o nouă tendință.

„În fiecare an va exista o nouă modă. Întotdeauna va apărea ceva care va deveni foarte popular”, afirmă el.

Vremea azi, 9 noiembrie. Norii și soarele se împart în regiunile țării, apar ploi slabe pe alocuri. Ce temperaturi sunt

Sursa: BBC

Etichete: labubu, jucarii, pasiune,

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, alături de Cristi Chivu, la Milano! Cum l-a numit antrenorul pe marele campion din natație
David Popovici, alături de Cristi Chivu, la Milano! Cum l-a numit antrenorul pe marele campion din natație
Citește și...
Vlcsnap 2026 11 06 13h57m22s604
Black Friday 2026
Care sunt cele mai populare produse de Black Friday 2026. Topul cumpărăturilor include cosmetice și jucării
Black Friday a început de dimineață la cea mai mare platformă de vânzări online, iar primele date arată că românii cumpără în special cosmetice, produse pentru casă și articole pentru copii.
Jucarii
Stiri externe
Pericolul ascuns din jucăriile pentru copii. Într-o singură lună, șase copii din Belgia au ajuns la spital. „E înfricoșător”
Medicii pediatri belgieni transmit un semnal de alarmă. În doar o lună, la un spital din Liège, au ajuns șase copii care au înghițit baterii tip pastilă.
Anpc dragonul rosu 2
Știri Actuale
„Dragonul Roșu”, amendat cu aproape 900.000 de lei de ANPC. Inspectorii au descoperit jucării și electronice periculoase
ANPC a descoperit în Complexul „Dragonul Roșu” jucării periculoase, produse textile fără compoziție declarată și echipamente electrice neconforme cu normele UE și a dat amenzi de aproape 900.000 de lei.
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Sport

Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari

Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Sport

Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții