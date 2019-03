Decizie drastică a unui american pentru perioada Postului. Ce va face timp de 40 zile

Pro TV

După ce a încercat numeroase diete, un bărbat din Ohio a luat o decizie drastică.

În postul Paştelui, cel mai lung din an, şi-a propus să consume doar bere. Totuşi, îşi permite mici "plăceri" - apă şi cafea.

După o săptămână spune că a slăbit şapte kilograme şi se simte foarte bine.

Atenţie însă! Medicii nu ne recomandă să ne supunem la astfel de tratamente.

Acest bărbat este director de vânzări la un producător de bere din Cincinatti. Dar spune că locul de munca nu are nicio legătură cu decizia să. A încercat tot felul de diete şi chiar a ţinut post negru timp de patru zile consecutiv. Însă, de câteva luni încoace, se gândeşte să postească după modelul călugărilor bavarezi din secolul al 17-lea. Adică să nu consume nimic altceva decât bere, tot Postul Paştelui.

Del Hall: "Asta era pâinea lor lichidă şi aşa numeau berea călugării din Bavaria, pâine lichidă. Practic, îi ajută să reziste în cele 46 de zile de post negru."

Şi deja a pus în practică această idee. Omul bea între două şi cinci beri pe zi, pe prima dintre ele la ora prânzului. Ţine legătura cu medicul şi ia zilnic o tabletă de multivitamine. În plus, pe lângă bere îşi permite să bea apă şi cafea neagră. Foamea şi poftele vin şi trec, spune el. Important este să nu cedezi.

Del Hall: "Am fost în armată, am fost cel mai bun din promoţia mea. Am alergat un maraton întreg, 42 de kilometri. Am făcut lucruri grele, dar ce fac acum pare copleşitor şi sunt curios dacă fac faţă provocării."

Într-o săptămână de post cu bere, bărbatul susţine că a slăbit şapte kilograme şi se simte foarte bine. Dacă va rezista până la capăt, speră că acest lucru să îl ajute în viitor să facă alegeri mai sănătoase în privinţa alimentaţiei sale.

