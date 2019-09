Dansatoare concediată de la un hotel de lux, pe motiv că „e prea grasă”. Cum arată tânăra

Elena Smith, o tânără din Marea Britanie care lucra ca dansatoare într-un hotel din Marrakesh, a fost concediată după ce managerul său i-a transmis că ar mai trebui „să slăbească câteva kilograme”.

Tânăra de 23 de ani din localitatea britanică Epsom susține că a fot concediată la doar o săptămână după ce primise o ofertă de lucru la un hotel de lux din Maroc, scrie Daily Mail.

„Managerul meu mi-a spus că șefii de la hotel s-au plâns că sunt prea grasă și că au de gând să mă concedieze din această cauză. Am fost șocată. De când am ajuns în Marrakesh am slăbit oricum din cauza antrenamentului, așa că m-a luat prin surprindere când mi s-a spus asta. Le-am explicat că merg zilnic la sală și că mănânc sănătos, că nu pot face mai mult de atât. Dar ei mi-au zis să găsesc o soluție. Apoi mi s-a dat ultimul salariu. Mi s-a spus că șefii nu mă mai vor, pentru că sunt prea grasă”, a declarat ea, conform Daily Mail.

Ca să primească jobul, Elena le-a trimis angajatorilor fotografii și filmulețe și a dat un interviu video. A început să lucreze la hotel în luna iunie și avea contract până în ianuarie 2020, însă a fost concediată după o lună.

„Managerul mi-a zis că o să lupte pentru mine, ca să nu fiu dată afară. Am reușit să slăbesc două kilograme într-o săptămână, dar apoi mi s-a spus că nu mai e nevoie de mine”, a mai spus ea.

