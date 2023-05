Cum „agață” femeile un bărbat cu micropenis. Interviul sincer acordat curioșilor

Un bărbat cu micropenis a apelat la Reddit pentru a povesti cum îi afectează viața, după ce a găzduit un AMA (Ask Me Anything) pe site.

Spunând că "urăște" faptul că s-a născut cu unul, el i-a încurajat pe oameni să trimită întrebări despre tot ceea ce doreau să știe despre experiențele sale.

"Cum abordezi relațiile sexuale atunci când întâlnești o fată, cum ar fi să o informezi mai întâi sau doar să te duci și să te rogi să fie bine?", l-a întrebat un internaut.

Bărbatul a spus că "nu se obosește să mintă femeile" în legătură cu mărimea sa, adăugând: "Nu mă deranjează să le mint pe femei. Dar la început, în etapele de început, cum ar fi cele de discuții pentru a te cunoaște și dacă se vorbește despre asta în timpul unei discuții sexy, voi fi sincer și voi spune mărimea mea. Alteori, în momentul în care, la un moment dat, mă cuplez cu o femeie, atunci când se întâmplă, o scot pe a mea și sper să fie bine. Deși am trăit multe momente jenante și ciudate".

Când altcineva a întrebat cum obișnuiesc femeile să se ocupe de se se comporte, utilizatorul a răspuns: "În cea mai mare parte, fiecare parteneră cu care am fost a fost dezamăgit. Vreau să spun că am cam simțit-o și, în mod normal, este o experiență jenantă, ciudată. Nesiguranța mă face să mă simt mai bine în unele zile. Tot ce pot să fac este să mă accept pe mine însumi".

Spunând că îi "pare rău" că bărbatul urăște situația în care se află, un alt utilizator l-a rugat să împărtășească ceva ce îi place la el însuși, potrivit LAD Bible.

Considerând o "întrebarea bună", acesta a răspuns: "Prietenii mei spun că sunt un bun ascultător și că dau sfaturi bune cred că îmi place să fiu acolo pentru oamenii pe care îi iubesc".

Ce este micropenisul

"Micropenis" este termenul medical pentru un penis care măsoară mai puțin decât lungimea normală a unuia complet format și este diagnosticat de obicei la naștere.

Potrivit unui studiu din 2010 publicat în Science Direct, intitulat "Disorders of the Penis and Scrotum", definiția strictă a micropenisului este "cea în care lungimea întinsă a penisului este cu mai mult de 2,5 deviații standard (DS) sub media pentru vârsta respectivă".

Publicația Healthline relatează că, la bărbații adulți, o măsură de micropenis este tot ceea ce este sub 9,32 cm, în timp ce la vârsta prepuberi este sub 3,8 cm.

La nou-născuți, micropenisul este considerat ca fiind ceva ce măsoară sub 1,9 cm.

