Cum va fi vremea de sărbători. Unde va ninge și cum vor fi temperaturile

Totuși, în multe locuri, va fi o iarnă blândă, cu ploi, mai ales în vestul țării. Iar la malul mării, de Crăciun, sunt șanse să ningă.

În Masivul Parâng, la peste 1700 de metri altitudine, vântul a suflat cu peste 60 de kilometri pe oră și a viscolit zăpada în zona cea mai înaltă a stațiunii. Aici, spun meteorologii, va ninge cu siguranță de sărbători.

Turist: „A fost un pic de viscol când am urcat prima dată, dar acum e ok, s-a mai limpezit și vremea. De asta am și urcat, ca să vedem panorama."

Drumarii au ieșit cu utilajele pentru a deszăpezi Transalpina între Novaci și Rânca.

Șofer: „Am echipat-o cu anvelope de iarnă și ne bucurăm că ninge. Nici nu a venit luna decembrie, sperăm să continue toată luna, că nu am mai avut de mult sărbători de iarnă cu ninsoare."

La munte, prognoza arată o vreme mai rece și cu mai multă zăpadă decât am avut de Crăciun în ultimii 5 ani.

În ultimele ore, în Poiana Brașov s-a așternut un strat nou de zăpadă. După cum arată prognoza pentru săptămânile următoare, sunt șanse să se păstreze, ba chiar să crească.

În partea de vest a țării, de sărbători, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei.

Dacă în urmă cu doi ani, de Crăciun timișorenii stăteau pe terasă, fie la un prânz sau la o cafea, meteorologii estimează că peste mai puțin de o lună se vor înregistra precipitații între 10-20 l/mp. Rămâne să vedem dacă vor fi ploi sau ninsori."

În Transilvania, însă, va fi mai rece. Deși nopțile de Crăciun vor fi mai friguroase, în Transilvania sunt șanse mici să avem zăpadă. La sfârșit de an vor fi totuși episoade de ninsoare în zonele de munte.

În Moldova, pe timpul zilei, atât de Crăciun, cât și de Revelion, vor fi câteva grade peste zero, destul de aproape de normalul perioadei. Noaptea, în schimb, minima ar putea coborî până la minus zece grade Celsius, de Crăciun. De Revelion, va fi un pic mai cald, dar tot cu temperaturi negative.

La mare, temperaturile nu vor crește mai mult de 5-6 grade Celsius, spun meteorologii, iar noaptea mercurul din termometre va coborî până la -2. În plus, specialiștii anunță că este posibil ca în prima zi de Crăciun să avem și ninsoare.

Apa mării rămâne, în schimb, la fel de caldă ca până acum, în jur de 13 grade Celsius.

Reporteri: Ana Maria Barbu, Emanuela Băluș, Ina Popescu, Alexandra Clej, Gigi Ciuncau, Elena Bejinaru

