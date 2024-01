Cum se joacă UNO, un joc nou în România. Regulile și secretele unui joc relaxant de societate

Istoria jocului UNO

Jocul a fost creat inițial în anul 1971 de Merle Robbins. Pe măsură ce familia și prietenii săi au început să îl joace din ce în ce mai mult, Robbins a decis să investească 8.000 de dolari pentru a produce 5.000 de exemplare ale jocului. La început, jocul a fost distribuit în propriul său salon de coafură, iar apoi și alte afaceri locale au început să îl ofere.

Ulterior, Robbins a decis să vândă drepturile de autor ale jocului către un grup condus de Robert Tezak, care era proprietarul unei companii funerare, pentru suma de 50.000 de dolari. Tezak a înființat o companie numită International Games, Inc. pentru a comercializa jocul UNO, cu sediul în spatele clădirii în care se afla casa funerară. Jocurile au fost produse de Lewis Saltzman de la Saltzman Printers din Maywood, Illinois.

H2: Care sunt regulile jocului de UNO

Jocul de UNO este un joc de cărți cu reguli simple, dar care necesită strategie și atenție. Scopul jocului este de a fi primul jucător care înscrie 500 de puncte, obținute pe parcursul mai multor runde de joc. De asemenea, jucătorul care joacă toate cărțile proprii și înscrie puncte pentru cărțile încă deținute de ceilalți jucători câștigă runda respectivă, conform Dicebreaker.com.

Pachetul de cărți UNO este alcătuit din 108 cărți. Acesta conține patru cărți "Joker" și patru cărți "Joker - ia patru", precum și 25 de cărți din fiecare dintre cele patru culori diferite: roșu, galben, verde și albastru. Fiecare culoare conține câte un zero, câte două cărți pentru fiecare număr de la 1 la 9 și câte două cărți cu acțiuni speciale: "stai o tură", "ia două" și "schimbă direcția". Aceste cărți de acțiune adaugă elemente de strategie și provocare în joc.

Pentru a începe jocul, fiecărui jucător îi sunt împărțite șapte cărți, iar ultima carte din pachetul rămas este răsturnată și pusă deoparte, formând pila de aruncare. Jucătorul din stânga dealerului este primul care joacă, cu excepția cazului în care prima carte de pe pila de aruncare este o carte de acțiune sau un Joker. În acest caz, jucătorul care urmează în ordinea jocului joacă primul. La rândul fiecărui jucător, acesta trebuie să facă una dintre următoarele acțiuni:

- să joace o carte care se potrivește ca și culoare, număr sau simbol cu ultima carte jucată de adversar;

- să joace un Joker sau un Joker "ia patru" (aceasta poate fi joacă doar în anumite condiții, pe care le vom detalia în continuare);

- să extragă o carte din pachet și apoi să o joace, dacă este posibil.

Cărțile sunt jucate prin așezarea lor cu fața în sus deasupra grămezii de aruncare. Jocul se desfășoară în sensul acelor de ceasornic, în jurul mesei.

Cărțile de acțiune și Jokerii au efecte speciale în joc:

- Cartea "Stai o tură" determină ca următorul jucător în ordinea de joc să rateze o tură.

- Cartea "Schimbă direcția" schimbă ordinea de joc, fie de la sensul acelor de ceasornic la sensul invers acelor de ceasornic, fie invers. Dacă jocul începe cu sensul acelor de ceasornic, după jocul unei cărți "Schimbă direcția", jucătorul care joacă după dealer va fi dealerul însuși, iar jocul se va desfășura în sens invers acelor de ceasornic.

- Carte "Ia două" face ca următorul jucător în ordinea de joc să extragă două cărți din pachet și apoi să rateze o tură.

- Cartea "Joker" permite jucătorului să declare următoarea culoare care se va juca. Aceasta poate fi utilizată la orice tură, chiar dacă jucătorul are deja o carte de culoarea respectivă. De asemenea, jucătorul care joacă o carte "Joker" trebuie să joace o carte din culoarea declarată.

- Cartea "Joker - ia patru" are același efect ca și cartea "Joker", dar în plus determină ca următorul jucător în ordinea de joc să extragă patru cărți din pachet și să rateze o tură. Aceasta poate fi jucată doar dacă jucătorul nu are cărți de culoarea curentă. Dacă un jucător joacă un "Joker - ia patru", acesta poate fi provocat de următorul jucător în ordine să dovedească că nu are cărți de culoarea curentă.

Reguli suplimentare

- Un jucător care extrage o carte din pachet trebuie să joace sau să păstreze acea carte și nu poate juca alte cărți în acea tură.

- Un jucător poate juca oricând o carte Joker, chiar dacă are alte cărți jucabile în mână.

- Un jucător poate juca un "Joker - ia patru" doar dacă nu are cărți de culoarea curentă. Chiar dacă are cărți de alte culori sau un Joker în mână, jucătorul poate alege să joace "Joker - ia patru". Aceasta poate fi verificată de către următorul jucător în ordine.

- Dacă întregul pachet de cărți este utilizat în timpul jocului, ultima carte de pe pila de aruncare este pusă deoparte, celelalte cărți sunt amestecate pentru a crea un nou pachet și se răstoarnă prima carte de sus pentru a începe jocul în continuare.

- Este interzis să se schimbe cărți cu un alt jucător în timpul jocului.

Jucătorul care urmează să joace ultima carte trebuie să strige "Uno" pentru a avertiza ceilalți jucători. Aceasta este o regulă importantă și asigură că jucătorii nu uită să declare întotdeauna că le rămâne o singură carte în mână.

Primul jucător care scapă de ultima carte din mână câștigă runda respectivă și primește puncte pentru cărțile deținute de ceilalți jucători. Cărțile numerice își numără valoarea nominală, cărțile de acțiune contează 20 de puncte, iar Jokerii și "Joker - ia patru" contează 50 de puncte. În cazul în care un jucător joacă o carte "Ia două" sau un "Joker - ia patru" pentru a ieși, următorul jucător în ordinea de joc trebuie să extragă cărțile corespunzătoare înainte de a se calcula scorul.

Primul jucător care acumulează 500 de puncte câștigă jocul. Este importantă strategia și atenția acordată de fiecare jucător în timpul jocului pentru a putea obține punctele dorite și pentru a câștiga mâinile respective.

H2: Care sunt pedepsele în jocul de UNO

Pedepsele în jocul Uno sunt importante pentru a menține jocul corect și interesant. Dacă un jucător nu strigă „Uno” după ce și-a pus ultima carte și este prins înainte ca următorul jucător în secvență să ia o tură, trebuie să tragă două cărți ca penalizare.

Totuși, există și o mică ambiguitate în această regulă. Dacă jucătorul nu este prins la timp sau își amintește să strige „Uno” înainte de a fi prins, nu va lua nicio penalizare.

Există și o altă pedeapsă legată de Joker-ul „ia patru”. Dacă un jucător joacă această carte și un alt jucător crede că nu are cărțile potrivite, poate contesta utilizarea Joker-ului. Pentru a demonstra că nu are cărțile potrivite, jucătorul care a folosit Joker-ul trebuie să-și arate mâna în mod privat jucătorului care îl provoacă. Dacă provocarea este corectă, jucătorul provocat trage în schimb patru cărți. Dacă provocarea este greșită, atunci provocatorul trebuie să tragă șase cărți.

În cazul unui joc cu doi jucători, există și o altă regulă specială legată de cartea „Schimbă direcția”. Aceasta acționează ca o carte „Stai o tură” și face ca celălalt jucător să rateze o tură.

În afară de regulile standard ale Uno, există și alte reguli de casă care pot fi aplicate pentru a personaliza jocul. Aceste reguli oficiale ale casei sunt sugerate în regulamentul Uno și pot adăuga o notă de noutate și de divertisment în joc.

De exemplu, una dintre aceste reguli de casă este „scapi mai ușor de cărți”. Această regulă spune că dacă ai două cărți de aceeași culoare, simbol și număr, ai dreptul să le pui pe amândouă în același timp. Aceasta poate fi o strategie inteligentă pentru a scăpa mai repede de cărțile tale și a câștiga avantaj în joc.

Una dintre cele mai populare reguli de casă este cunoscută sub numele de „Uno progresiv”. Această regulă spune că dacă se joacă o carte de extragere și următorul jucător are aceeași carte, el poate juca acea carte și poate „îngreuna” pedeapsa. Acest lucru înseamnă că se adaugă penalizării curente și se transmit următorului jucător. Această regulă este foarte populară și poate crea un sentiment de competiție și de provocare în joc.

Există și alte reguli de casă amuzante, cum ar fi „Seven-O”. Această regulă spune că atunci când se joacă un 7, persoana care a jucat poate alege să-și schimbe mâna cu cea a altui jucător. De asemenea, atunci când se joacă un zero, toți jucătorii își trec mâinile spre următorul jucător, depinzând de ordinea de joc. Aceste reguli de casă adaugă un element surpriză și de distracție în joc.

O altă regulă de casă interesantă este „Jump-In”. Aceasta permite unui jucător să joace imediat o carte dacă are exact aceeași carte precum cartea de sus a grămezii de aruncare. Chiar dacă nu este rândul său, jucătorul poate sări peste ceilalți și să-și joace cartea. Aceasta poate fi o strategie excelentă pentru a prelua controlul asupra jocului și a-i surprinde pe ceilalți jucători, scrie Dailytelegraph.com.

H2: Care sunt strategiile

În ceea ce privește strategiile de joc în Uno, există două abordări principale: ofensivă și defensivă. O strategie ofensivă se concentrează pe obținerea ieșirii cât mai rapid posibil, în timp ce o strategie defensivă se concentrează pe minimizarea valorii mâinii în cazul în care un alt jucător iese și acumulează puncte.

O strategie ofensivă ar implica să te ții de Joker și Joker-ul „ia patru”, deoarece acestea pot fi jucate aproape de finalul mâinii pentru a te ajuta să ieși. Aceste cărți au o valoare mare și pot fi un avantaj în obținerea victoriei.

Pe de altă parte, o strategie defensivă ar fi să scapi de astfel de cărți devreme în joc, deoarece acestea pot adăuga valoare mâinii și pot fi periculoase în cazul în care un alt jucător reușește să le folosească împotriva ta.

O altă strategie defensivă ar fi să joci cărți mari pentru a reduce valoarea punctelor din mână. Cărțile cu numere mari au valori mai mari, iar eliminarea lor ar putea ajuta la reducerea scorului final al mâinii tale.

În schimb, o strategie ofensivă ar sugera să joci un 0 atunci când vrei să îți continui secvența de culoare curentă. Acest lucru se datorează faptului că este mai puțin probabil să fie egalat cu un alt 0 de o culoare diferită. Există doar câte un 0 din fiecare culoare, în timp ce există câte două cărți cu numerele 1-9 din fiecare culoare.

Un alt aspect important al jocului Uno este să știi cum să gestionezi momentul în care ai doar o carte în mână. În acest caz, ești obligat să strigi „Uno” sau să riști să fii penalizat dacă ceilalți jucători te prind.

