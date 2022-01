Cum prepari cocktailuri rafinate, din câteva ingrediente simple. Secretele dezvăluite de un barman

Cel puțin până de Sfântul Ion, petrecerile nu se opresc, mai ales pentru cei care își pot prelungi vacanța. Dacă v-ați săturat de vinurile autohtone, de țuică sau pălincă, puteți încerca diverse cocktailuri rafinate, folosind și sucuri de fructe.

Atent aleasă, băutura poate completa în mod fericit meniul, pentru un plus de savoare.

"Death în Venice" este un cocktail inspirat de povestirea lui Thomas Mann și filmul cu același nume, realizat de Luchino Visconti, în 1971. Rețeta ne arată cum un prosecco poate fi transformat într-o băutură sofisticată.

Valentin Luca, barman: „E important să prerăcim paharul, o să folosesc câteva cuburi de gheață. În felul ăsta, băutura se menține la o temperatură scăzută. Ca și ingredinte o să folosim 15 ml de bitter, eu am unul special cu arahide aici, dar vă puteți juca și voi foarte mult, și bineînțeles prosecco. Grijă mare să fie rece, îl turnam ușor pentru că avem nevoie de băutură asta să fie una fizzy."

Dacă preferați aromele mai puternice, o reinterpretare a clasicului Bellini, poate fi o variantă bună. Poate fi făcut și cu prosecco fără alcool.

Valentin Luca: „Vorbeam de Bellini, am zis să o reinterpretez un pic. Am nevoie și de un shaker. Voi acasă, dacă nu aveți unul, puteți să folosiți un borcan. Puneți ingredientele în borcan, gheaţa, dăm shake energic și apoi strecurăm totul într-un pahar. Stoarcem jumătate de lămâie pe lama cuțitului și, pentru că este un Bellini, nu lipsește piureul de piersică. Eu îl am aici, o să folosesc 15 ml de piure. Și acesta se face cu prosecco și la final o să folosesc un splash de apă tonică.”

Cocktailurile non-alcoolice sunt tot mai populare, cel puțin în străinătate.

Valentin Luca: „O să mixăm o băutură care mie îmi place foarte mult, Mrs. Claus. O să folosim suc de cranberry, undeva la 45 ml. Pe lângă sucul de cranberry să mai am nevoie de un sirop, winter spice, cu mirodenii, îl puteți face și voi acasă din ghimbir, piper, 10-15 ml și cu ajutorul unui strainer o să strecurăm ingredientele peste gheață, o să folosim nişte apă tonică.”

Valentin Luca: „Să fie mai deschiși! Să bei alcool nu înseamnă să te îmbeți. Să consumăm responsabil, contează mult să ne și hidratăm, atunci când bem o băutură, să bem și un pahar cu apă.”

Dacă alegeți să consumați alcool, în niciun caz să nu urcați la volan după aceea. Există servicii de taxi cu doi şoferi, care să vă duc şi maşina acasă.