Cum luptă bibliotecile publice să-și atragă clienții: cărți în aeroport, ceai şi desert

În ultimii 30 de ani, bibliotecile publice aproape că s-au înjumătăţit, arată statisticile. Numărul cititorilor activi este şi el în scădere.

Mai supravieţuiesc doar acele biblioteci care investesc în modernizări sau care vin cu idei şi proiecte, menite să-i convingă pe oameni să ridice ochii din telefoanele inteligente.

La Biblioteca Judeţeană din Cluj, pe lângă cele 600 de mii de volume, cititorii au acces la calculatoare şi reţea wi-fi. Aici fost amenajat şi un colţ de citit în stil american.

În plus, sunt des organizate evenimente de lectură sau ateliere speciale pentru părinţi şi copii. Iar numărul abonaţilor a crescut cu aproape 2000 de persoane. Un abonament pe 5 ani costă doar 10 lei, iar pensionarii beneficiază de acces gratuit.

"Încerc să vin cât mai des, săptămânal"

"Într-un fel să mă îndepărtez de era digitală. Simt că aici sunt mult mai productiv"

Biblioteca Astra din Sibiu le pune la dispoziţie cititorilor şi titluri în format electronic sau cărţi audio.

Silviu Borș, directorul Bibliotecii Judeţene ASTRA: "Am reuşit să cumpărăm o aparatura de scanare. Cred că sunt peste 68.000 de pagini scanate."

Digitalizarea a dus la creşterea cu 15% a publicului. În plus biblioteca a mutat peste o mie de cărţi în terminalul Plecări de pe Aeroportul Internaţional Sibiu. Peste 4000 de pasageri le-au împrumutat până acum.

Tânără: "Mi-am uitat cartea acasă aşa că am fost super fericită când am venit aici şi am găsit chestia asta plină de cărţi. Era foarte important să citesc în avion."

Anca Vasilescu, reprezentantul bibliotecii judeţene Astra Sibiu: "Nu e obligatorie returnarea volumului, dar se recomandă"

În satul Marpod această bibliotecă îi atrage, mai ales pe cei mici, cu ceai şi desert.

Elevă: "Doamna bibliotecară ne dă desene, de fiecare dată când venim la biblioteca ne dă ceva dulce"

În Avrig şi Gura Râului, bibliotecile au fost transformate în centre comunitare unde cititorii pot veni la şezătoare.

Conform Institutului Naţional de Statistică în 1990 aveam peste 16 mii de biblioteci, în timp ce în 2017 numărul lor era sub 10 mii.

Cele mai multe sunt în prezent în judeţul Iaşi şi cele mai puţine în judeţul Ilfov. Bucureştiul se afla pe locul 5 la numărul de biblioteci. Numărul de cititori activi a scăzut de la 6 milioane în anul 2000 la doar 3 milioane în 2017.

Sorina Stanca, director Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj: "Noi avem un buget consistent dedicat cărţii asigurat de autorităţile locale şi în piorincpiu achiziţia durează un an. Sunt deja cazuri de cititori care renunţă să mai vină la bibliotecă după ce în repetate rânduri le transmitem că nu avem cartea pe care o caută."

Odată cu modificarea legii achiziţiilor publice, procedura de cumpărare a cărţilor durează mai mult, iar volumele noi ajung cu luni întârziere pe rafturi.

