Primăria Sectorului 3 a informat miercuri că plantele pe care le sădeşte pot favoriza cuiburile de rozătoare, dar că există o instituţie cu atribuţii exclusive la nivelul municipiului Bucureşti pentru deratizarea domeniului public şi aceasta nu este autoritatea locală.

De asemenea, Primăria Sectorului 3 a transmis că nu crede că soluţia este defrişarea copacilor şi plantelor.

"La fel de adevărat este şi faptul că aceeaşi instituţie care are atribuţii de deratizare putea şi poate solicita sprijinul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti în loc să afirme în mod eronat faptul că a cerut ajutorul Poliţiei Locale a Sectorului 3 (la nivelul Poliţiei Locale Sector 3 neînregistrându-se nicio solicitare în acest sens). Pe de altă parte, direcţia care se ocupă de amenajarea Domeniului Public al Sectorului 3 a răspuns mereu prompt la solicitările companiei Eco Igienizare atunci când aceasta a dorit să efectueze tratamente în spaţiul verde. Credem că dacă fiecare instituţie îşi respectă atribuţiile şi îşi face treaba nu vom mai avea astfel de situaţii", a adăugat autoritatea locală.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, miercuri, că a dispus monitorizarea zonei Piaţa Sfânta Vineri şi intervenţii repetate, după ce pe reţelele de socializare a apărut o înregistrare cu şobolani filmaţi pe trotuar. El a explicat că rozătoarele au apărut la suprafaţă în urma acţiunilor de igienizare şi a atras atenţia şi asupra faptului că oamenii aruncă mâncare în zonă pentru a hrăni porumbeii, iar acest lucru favorizează apariţia şobolanilor.

Primăria Capitalei a precizat că terenul este administrat de Primăria Sectorului 3 şi în zonă a intervenit, încă din luna mai, Compania Municipală Eco Igienizare (CMEIB), alături de ADP Sector 3.

Compania Eco Igienizare a cerut Poliţiei Locale Sector 3 să intervină şi să-i sancţioneze pe cei care depozitează deşeuri, aruncă resturi pentru păsări şi animale şi distrug în mod repetat staţiile cu tratament.

"Ulterior, Compania Eco Igienizare a aplicat acolo încă două tratamente raticide. Şi acestea au fost furate. În continuare, pe acel teren sunt aruncate resturi alimentare, deşeuri menajere necolectate şi hrană pentru păsări/animale pe zona betonată şi pe spaţiul verde. Iar terenul este acoperit cu vegetaţie care favorizează cuibărirea: plantele ornamentale de tip tuia şi ienupăr oferă adăpost optim şi favorizează crearea galeriilor", a completat Primăria Capitalei.

În prezent, în zonă sunt amplasate 29 de staţii de intoxicare. Totodată, PMB a solicitat ADP S3 să toaleteze sau defrişeze plantele ornamentale care favorizează adăpostirea rozătoarelor şi să reamenajeze peisagistic perimetrul.