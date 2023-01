Cum arată un cal clonat. De ce se spune că are "sânge cald". VIDEO

Clonarea cailor de competiţie a fost deja practicată în mai multe ţări de la începutul anilor 2000, în special pentru îmbunătăţirea genetică.

Născut în iunie anul trecut dintr-o mamă surogat, "Zhuang Zhuang", dezvoltat de laboratorul Sinogene din Beijing, este clona unei ecvide importate din Germania.

De culoare neagră, este primul cal "cu sânge cald" care s-a născut în China şi care a fost aprobat oficial de Asociaţia chineză a industriei ecvestre.

"Sânge cald" este o clasificare aplicată în general raselor de cai uşoare cu temperament plin de viaţă.

Sporturile ecvestre, în special săriturile peste obstacole, s-au dezvoltat în ultimii ani în China. Însă lipsa de cai de înaltă performanţă şi decalajul în tehnologia de îmbunătăţire a rasei limitează aceasta creştere.

"Am discutat cu călăreţi (chinezi) care concurează la Jocurile Olimpice. Toţi au mai mult de un cal, de obicei doi sau trei. Fiecare cal costă de la câteva milioane până la 10 milioane de yuani", sau până la peste un milion de euro, a declarat Mi Jidong, CEO al Sinogene, pentru AFP.

"Clonarea poate ajuta la reducerea preţului de reproducere şi de creştere a cailor", a mai spus el.

Primul cal clonat din lume s-a născut în Italia în 2003.

Companiile chineze de clonare a animalelor au făcut progrese semnificative în ultimii ani, cu tehnologii de acum avansate pentru clonarea de oi, vaci, porci, câini şi chiar pisici.

VIDEO: Cloned horse raises hopes for equestrian sports in China.

For an equestrian sports industry pegged back by its reliance on expensive imported horses, Zhuang Zhuang, China’s first competition-approved clone, presents an opportunity to break freehttps://t.co/V75yxfyLWr pic.twitter.com/T6frURRoB6