Cum arată maimuța păianjen. Mai mult de 80% din populația acestei specii a dispărut în ultimii 50 de ani

Mai mult de 80% din populația de maimuțe păianjen a dispărut în ultimii 50 de ani.

Puiul de maimuță păianjen de la Grădina Zoologică Chester se numește Olive și are deja două luni și jumătate.

Vizitatorii pot vedea de acum încolo și acest exemplar. Zoologii de la Chester spun că nașterea lui Olive reprezintă o nouă speranță pentru această specie pe cale de dispariție.

„Aceste primate fascinante sunt incredibil de agile, petrecându-și cea mai mare parte a timpului sărind între vârfurile copacilor și folosindu-și cozile pentru a se agăța cu capul în jos în timp ce caută hrană. Este fantastic să o vezi pe Kiara cum îl leagănă strâns pe puiul Olive și este atât de atentă", a spus Mark Brayshaw, care se ocupă de animalele de la grădina zoologică, conform Mirror.

„Olive se va agăța de burta mamei timp de câteva luni, înainte de a căpăta suficientă încredere pentru a începe să se ramifice pe cont propriu și să înceapă să exploreze independent, ceea ce va fi minunat de văzut. Maimuțele păianjen se confruntă cu provocări uriașe de supraviețuire în sălbăticie", a precizat angajatul de la zoo.

Acest tip de maimuță păianjen se găsește în principal în Columbia și Panama, în America de Sud. Ele sunt amenințate de vânătoare și de comerțul ilegal cu animale sălbatice.

Maimuțele păianjen locuiesc în pădurile tropicale din America Centrală și de Sud și sunt clasificate ca fiind vulnerabile în sălbăticie de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), ceea ce înseamnă că se confruntă cu o amenințare reală de dispariție. Pădurea tropicală în care trăiesc este distrusă de agricultură, ceea ce duce la fragmentarea habitatului lor.

Grădina zoologică spune că această specie are acum nevoie de „atenție urgentă pentru a contribui la protejarea viitorului lor".

