Cum arată fetița care suferă de același sindrom ca Albert Einstein. „Atrage atenția”

Wynter Seymour suferă de un sindorm despre care se crede că ar afecta numai 100 de persoane din întreaga lume. Este posibil să-l fi afectat și pe Albert Einstein, potrivit Mirror.

Fetița s-a născut cu părul negru, dar dintr-o dată s-a făcut blond și s-a ridicat, din cauza sindromului părului nepieptănat.

Dar părul fetiței atrage atenția tuturor străinilor.

„Atrage atenția tuturor din cauza părului și toată lumea întreabă ce este în neregulă cu părul ei, însă Wynter nu s-a supărat niciodată”, spune mama fetiței.

