Planul unei femei pentru a avea gratis nunta visurilor ei. A fost condamnată la închisoare

O femeie de 29 de ani din Țara Galilor, care a mințit că mai are doar șase luni de trăit doar pentru a-i fi organizată nunta visurilor ei, a fost condamnată, vineri, la un an de închisoare cu suspendare.

Carla Louise Evans, mamă a doi copii, a scris pe rețelele sociale că e pe moarte și a fost căutată de un voluntar al fundației Wish For A Wedding. Organizația, care își are sediul în Manchester, sponsorizează între cinci și zece nunți pe an, pentru persoanele care suferă de boli terminale.

„Recent mi s-a spus că sunt bolnavă în stadiul terminal, așa că trebuie să pregătesc nunta pe repede-înainte. Va fi pe 15 februarie. Starea mea s-ar putea înrăutăți în orice moment și s-ar putea nici să nu mai apuc această lună”, a scris ea.

A mai precizat, totodată, că este căsătorită de zece ani, așa că fundația s-a oferit să organizeze o ceremonie de înnoire a jurămintelor, ce costa 15.000 de lire sterline. Au cerut, în schimb, doar 500 de lire și dovada că fata chiar suferă de două tipuri de cancer, așa cum susținea, notează Daily Mail.

Evans le-a mai scris celor de la fundație că „i s-au dat șase luni maximum de trăit”. Nici măcar nu scrisese corect cuvântul „cancer”. Mai mult, ea chiar s-a arătat dezgustată de faptul că, în trecut, unii încercaseră să înșele organizația: „E dezgustător!! Mă enervează că oamenii îi pot înșela pe alții, când eu și soțul meu am muncit din greu toată viața noastră!!”.

Planul femeii a fost descoperit după ce a falsificat un act care trebuia să demonstreze că este bolnavă, așa cum susținea. Voluntarii au început să intre la bănuieli și astfel a început o investigație.

Bride-to-be who pretended she was dying of cancer to con charity to fund her £15k wedding walks free https://t.co/llTntMLe3D — The Sun (@TheSun) August 16, 2019

Evans a pledat vinovată pe 9 noiembrie 2018 și a fost avertizată că riscă închisoarea pentru fapta sa. Vineri, ea a primit un an de închisoare cu suspendare, o amendă de 340 de lire sterline și trebuie să muncească 120 de ore în folosul comunității.

