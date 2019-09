Cum a reușit o pensionară să scape de o femeie care voia să o jefuiască

O femeie de 81 de ani din Marea Britanie s-a luptat cu o tânără care a încercat să-i fure cardul la un bancomat.

Bătrâna a povestit cum s-a luptat cu femeia care voia să-i fure cardul în fața unui bancomat, informează Mirror.

„Nu iei niciun ban de la mine. Am muncit din greu pentru ei”, ar fi strigat Doreen Jones la femeia însărcinată care a vrut să o jefuiască.



„A început să țipe. Nu știu de ce ea țipa. Eu sunt cea care ar fi trebuit să țip și să plâng”, a mai spus Doreen.

Atacatoarea a reușit să scape, însă fără niciun ban.



Imediat după incident, medicii au fost chemați pentru a o îngriji pe femeie, vizibil afectată de cele petrecute.

Autoritățile au făcut o reconstituire a incidentului, pentru a reuși să o găsească pe femeia despre care se crede că era însărcinată la momentul atacului.

„Credem că suspecta era însărcinată în acel moment, așa că acum poate fi aproape de a naște sau chiar e posibil să fi născut. De asemenea, e posibil ca atacul să fi fost planificat, pentru că a văzut-o pe femeie că este bătrână și că are un baston. Suspecta a ales pensionara greșită, dar a afectat-o pe Doreen, pentru că de atunci are probleme cu inima”, a povestit un official al poliției.

Femeia care a atacat-o pe bătrână este căutată de autorități.

