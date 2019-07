Cum a reacționat un băiețel în momentul în care a fost urcat într-o mașină de gunoi

Copiii nu doar că spun lucruri trăznite, dar ne şi uimesc cu preferinţele lor inedite. Un băieţel de 2 ani din Florida e fascinat de gunoieri.

De fiecare dată când îşi fac apariţia în cartier, micuţul îi dă trezirea mamei, care ar da orice pentru câteva minute în plus de somn, dar e nevoită să meargă afară pentru că fiul ei ţine morţiş să îşi salute idolii.

Nu există săptămână în care Jackson să nu îşi salute personajele preferate ale copilăriei: şoferii de pe maşina de gunoi.

Mama băieţelului: Mă trezeşte în fiecare dimineaţă de vineri la ora 5:55 când vin băieţii de la salubrizare şi trebuie să ieşim afară şi să îi salutăm.

Când vine momentul mult aşteptat, băieţelul nu iese afară oricum, ci îmbrăcat cu pijama pe care este desenat vehiculul celor de la salubritate.

Vestea că micuţul de numai 2 ani îi priveşte cu atâta admiraţie a ajuns şi la urechile angajaţilor. Aşa că, într-una din dimineţi, cei care se ocupă cu curăţenia străzilor au făcut o mică pauză de la traseul obişnuit şi l-au urcat pe Jackson în maşina de care este atât de fascinat.

Alături i-a fost şi sora lui, ca să nu existe vreun motiv de gelozie.

Momentul i-a stârnit amintiri chiar şi şoferului de pe maşina de gunoi.

Orlando Morales, gunoier: Am copilărit în cartierul Bronx din New York, unde am văzut tot felul de maşini de gunoi. Toată ziua nu făceam altceva decât să stau pe marginea drumului şi să le fac cu mâna şoferilor, sperând să mă recunoască şi să apese pe horn. Acum văzând un copil la volanul maşinii pe care o conduc mi-a adus o mare satisfacţie.

Aşadar, ceea ce pentru unii e doar o maşină de gunoi, pentru alţii poate fi o adevărată comoară.

