O tânără a pierdut sarcina după ce a aşteptat 12 ore la Urgenţe. "Se ocupau de drogaţi"

O tânără din Marea Britanie a pierdut sarcina, după ce a așteptat 12 ore pentru a fi primită la Urgențe.

Tânăra de 18 ani care era însărcinată în 10 săptămâni a fost nevoită să aștepte 12 ore pentru a fi primită la Urgențe. Acolo i s-a făcut doar o radiografie - care a constatat decesul bebelușului, informează Mirror.



De asemenea, potrivit declarațiilor ei, a fost nevoită să aștepte pentru că în sală erau persoane care consumaseră alcool și droguri.



„Nu vreau ca nimeni să treacă prin ce am trecut eu în acea zi. Personalul se ocupa de oameni care consumaseră alcool și droguri și a fost oribil. Știu că nu sunt singura care a trecut prin asta. În acea seară erau mulți oameni care au fost nevoiți să aștepte ore întregi pentru a fi consultați”, a povestit tănâra.



Amy, care mai are un băiat în vârstă de un an a mai spus că s-a prezentat la spital după ce a început să aibă sângerări. După ce a ajuns la spital, i s-a spus că timpul de așteptare poate fi de șapte ore.

Pregnant mum loses her baby after 12 hour wait in A&E full of people 'on drugs'https://t.co/4nhEDl5Q5A pic.twitter.com/ZFxmA3sqQA — Daily Mirror (@DailyMirror) September 23, 2019



„Am întrebat la recepție dacă eu trebuie să aștept atât, dat fiind că aveam probleme cu sarcina și mi s-a spus că mai erau doar două persoane în fața mea și că după aceea pot fi consultată”, a mai spus ea.



În urma unor probe recoltate, asistentele i-au spus că totul este normal, desi ea sângera în continuare.



După alte câteva ore de așteptare, ea a fost luată de medici pentru un consult amănunțit, unde a aflat că și-a pierdut copilul.

În urma incidentului, conducerea spitalului a dat mai multe declarații.



„Ne pare enorm de rău să auzim de pierderea pacientei noastre și că timpul pe care l-a petrecut așteptând, a cauzat o astfel de situație”, a declarat un purtător de cuvânt al spitalului.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!