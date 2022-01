Cu o producție record de cereale, în 2021, România a devenit și cel mai mare exportator din Uniunea Europeană, în afara spațiului comunitar.

Cifrele oficiale arată că în a doua jumătate a anului trecut, am vândut 7,6 milioane de tone de cereale peste hotarele Uniunii și am detronat Franța. A fost un an bun pentru culturile de grău, rapiță, orz și floarea soarelui, iar o mare parte din profitul fermierilor va merge în utilaje și instalații moderne.

O fermă din Timiș are aproximativ 5.000 de hectare de teren care au fost cultivate cu grâu, porumb, orz și floarea soarelui. Numai producția de grâu a fost de peste șapte tone la hectar, cu aproximativ 20% mai mare ca anul trecut. A ajutat mult tehnologia de ultimă generație, astfel că banii câștigați acum vor fi investiți în irigații. Deja lucrările au început.

Alexander Degianski, director fermă: „Fără acestea nu mai putem face performanță. Eu zic că managementul apei într-o fermă va reprezenta viitorul oricărei exploatații. Dacă gestionezi apa, gestionezi și riscurile.”

Și alți fermieri care au avut producții peste așteptări continuă să se dezvolte. Mircea Hodoșan a scos tot șapte tone le hectar de pe culturile de grâu și orz.

Mircea Hodoșan, fermier: „Cauți să rentabilizezi activitatea, ca să zicem așa. Noi avem o grămadă de imputuri, în cadrul utilajelor. În cadrul unui consum de motorină și la un consum uman, de ore, să produci cât mai multă suprafață lucrată să faci cât mai mult, cu un cost cât mai mic.”

Florin Imbrea, decan al Facultății de Agricultură din Timișoara: „Cu cât ajungem la un grad mai ridicat de modernizare, practic fermierii își reduc costurile, optimizează gradul de productivitate.”

Mare parte din această producție a mers peste hotare. Aproape o treime din cantitatea de grâu vândută de Uniune în afara granițelor, în ultima jumătate de an, a venit din România,

În total, țara noastră a trimis în afara spațiului comunitar 7,6 milioane de tone de cereale.

Cezar Gheorghe este broker de cereale pentru cele mai importante companii agricole din țară și spune că România începe să devină un jucător important.

Cezar Gheorghe, broker de cereale: „Suntem cel mai aproape de canalul de Suez. Canalul de Suez generează trecerea către Orientul Mijlociu și implicit către Asia de Nord-Est. Costul nostru de transport este mult mai mic. Noi am depășit Franța în acest an dat faptului că noi am avut o calitate mult mai bună a grâului.”

România a produs anul trecut peste 30 de milioane de tone de cereale, de la 18,9 milioane de tone în 2020.