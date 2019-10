Un fermier a plantat 10.000 de ghivece cu crizanteme. Ce profit a scos după un an profit

În miez de toamnă, este sezonul crizantemelor, iar cultivatorii acestor flori de o variatate atât de bogată în nuanțe, nu-și mai văd capul de treabă.

Regina toamnei, cum o numesc ei, are flori în zeci de culori, de la roșu închis sau mov, până la galben pal, roz, alb sau ruginiu.

Deși are nevoie de aproape o jumătate de an să ajungă la maturitate, planta poate fi cumpărată doar două luni pe an.

Timp suficient în care afacerile cu crizanteme să prospere.

Crizantemele dau culoare în grădini, terase sau balcoane, iar o seră din județul Timiș este plină de ghivece înflorite. Prețul variază între 3 și 25 de lei.

Proprietarii serei spun că au investit mult, dar sunt mulțumiți de profit. Au folosit banii personali, pentru că o finanțare europeană nu se oferă exclusiv pentru flori.

Proprietar seră: „Muncă multă, tehnologie. Trebuie să investești ca să stai pe piață. Soluții multe, mult de muncă. O parte le vindem aici acasă, alta în piețe, unde pe piață este concurență foarte mare și neloială. Sunt foarte mulți care aduc de afară și vând pe carnetul de producător.”

Suntem în localitatea Sîntion, la una din cele mai mari ferme de flori din vestul țării.

De aici, zeci de mii de ghivece cu crizanteme bogate în flori și boboci vor fi livrate în toată țara.

Reporter: „Câte crizanteme scoateți anul asta pe piață?”

Administrator fermă: „Nu știu, e ordinea zecilor de mii. Foarte multe, 30.000, 40.000. În fiecare an, putem să spunem că e din ce în ce mai bine."

Reprezentant vânzări: „Productivitatea față de anul trecut a crescut. Și comenzile, ca atare, au crescut. Facem față, zicem noi, cu brio.”

În satele de lângă Oradea există multe plantații, mai mici, de crizanteme. Un fermier s-a apucat de aceste culturi în urmă cu 5 ani, iar afacerea înflorește.

Fermier: „Cinci mii două sute de ghiveciuri mari, cinci mii de ghiveciuri mai micuțe și mai este o seră cu flori la fir. Avem clienți foarte mulți care vin acasă, acum."

Plantele rezistă până la temperaturi scăzute, chiar de zero grade Celsius. Nu trebuie udate abundent, dar nici uitate în ghivece, fără apă.

Cumpărător: „O pun acasă la mine lângă ușă.”

Reporter: „E frumoasă de sezon acum?”

Cumpărător: „Da, păi astea sunt de sezon. Astea trăiesc afară până pică bruma.”

Vânzatoare: „În acest moment, noi zicem că stăm chiar bine, bine, pentru că sezonul a început. Florile noastre sunt foarte frumoase. N-am crescut prețurile deloc."

Există 30 de specii de crizanteme. Și ca amănunt inedit, din anumite flori se pot prepara ceaiuri.

