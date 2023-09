Craiovenii rămași pe drumuri după ce le-au ars casele s-au întors la locul dezastrului. „Am muncit o viață să stau la azil”

Unii dintre ei au încercat să caute printre resturi amintiri care au scăpat de foc, alţii au privit resemnați cum totul s-a făcut scrum.

”Intrați, asta era intrarea, aici era un hol care delimitează tablele, acolo era baia, se mai vede”.

O doamnă ne primeşte în ce a mai rămas din apartamentul pe care nici nu îl terminase de plătit. Este şi motivul pentru care are asigurare pe locuință. Din întreaga locuinţă, a găsit doar o oală care nu a fost atinsă de foc.

Laura Lesbeda, păgubită: ”Credit la bancă, 30 de ani, neachitat și asta e averea pe care o am după 30 de ani. După ce am muncit o viață să am o casă, să merg să stau în azilul de bătrâni”.

Mulți nu şi-au revenit după nenorocirea care i-a lovit.

Femeie: ”A fost bucătăria, ia uitați centrala, nimic, nimic nu se mai cunoaște, nici măcar o oala, nimic. Nu găsim absolut nimic, cât am fi încercat să căutăm să găsim, nimic nu putem lua, că nu mai este”.

Elena Andrei, păgubită: ”Chiar nu știm, chiar nu știm încotro s-o luăm și cu copilul la școală, departe nu putem să plecăm. Stăteam jos aici în parcare aici și priveam cum ne arde casa”.

Tot dezastrul a pornit de la o lumânare aprinsă nesupravegheată

Unii păgubiţi au găsit adăpost la rude și la prieteni.

Ovidiu Moldovan, păgubit: Am fugit sus și am început să salvez ce am crezut că mi-e util ca să pot să muncesc, să pot să ăa duc mai departe.

Reporter: Ce ați reușit să luați?

Ovidiu Moldovan: Scule, am reușit să îmi salvez o parte din scule”.

Oamenii au fost anunţaţi că fiecare familie va primi 17.000 de lei, bani veniţi de la guvern şi autorităţile locale.

Cosmin Gagiu, director Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Craiova: ”În acest moment, noi avem 11 persoane cazate în centrele noastre. Ceilalți pot solicita la primărie, prin fondul locativ, locuințe sociale. Vor fi câteva apartamente care vor fi puse la dispoziție”.

Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. 27 de apartamente din cele trei blocuri au fost distruse complet de foc. Cauza incendiului a fost o lumânare lăsată nesupravegheată de către un locatar, spun pompierii.





Sursa: Pro TV Dată publicare: 11-09-2023 18:06