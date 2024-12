Crăciun în Sibiu - magia sărbătorilor într-un oraș de poveste. Ce poți vedea aici în perioada sărbătorilor

Cu un farmec aparte, orașul îmbină tradițiile transilvănene cu modernitatea, oferind o experiență memorabilă pentru toate vârstele.

Primaria Municipiului Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu

În 2024, Târgul de Crăciun din Sibiu se desfășoară între 15 noiembrie 2024 și 5 ianuarie 2025 și aduce o atmosferă festivă în Piața Mare. Este unul dintre cele mai apreciate târguri din Europa, fiind inclus în topuri internaționale, precum "The Most Beautiful Christmas Markets in Europe", realizat de platforma European Best Destinations. Evenimentul atrage anual zeci de mii de turiști, fiind recunoscut pentru autenticitatea și diversitatea sa​. Printre atracțiile principale ale târgului se numără:

Roata panoramică: oferă o priveliște spectaculoasă asupra centrului istoric iluminat.

Patinoarul în aer liber: un loc perfect pentru distracție în familie.

Atelierul lui Moș Crăciun: ateliere creative pentru copii între 5 și 9 ani.

Căsuțele din lemn: peste 120 de expozanți oferă cadouri artizanale, decorațiuni de sărbători și delicii culinare, de la vin fiert cu scorțișoară la bunătăți tradiționale​.

Primaria Municipiului Sibiu

Sibiul – o destinație turistică de excepție

Pe lângă magia Târgului de Crăciun, Sibiul impresionează printr-un mix de atracții turistice. Orașul găzduiește cel mai mare număr de muzee pe cap de locuitor din România, precum Muzeul Brukenthal și Muzeul Astra, care oferă experiențe unice. Străzile înguste și piețele medievale, cum sunt Piața Mare și Piața Mică, creează o atmosferă de poveste, perfectă pentru plimbări.

Nu trebuie ratate Podul Minciunilor, simbol al orașului, și Turnul Sfatului, care oferă o panoramă spectaculoasă. Sibiul este cunoscut și pentru poziția sa centrală, fiind aproape de stațiuni montane renumite, precum Păltiniș – cea mai veche stațiune de schi din România. În plus, orașul a fost inclus pe lista "Top European Destinations" de către Lonely Planet și este considerat o poartă către regiunea fermecătoare a Transilvaniei.

Primaria Municipiului Sibiu

Delicii culinare locale

Un sejur la Sibiu nu este complet fără a explora gastronomia sa tradițională, bogată și variată. Încercați ciorba ardelenească de perișoare sau ciorba de afumătură cu tarhon, o rețetă specifică regiunii, apreciată pentru aromele sale intense. Pentru felurile principale, tocana de vițel cu mămăligă și cârnații de casă cu varză murată sunt opțiuni excelente. La desert, nu ratați plăcinta cu mere și scorțișoară sau gomboții cu prune. Aceste preparate se regăsesc atât în restaurantele locale, cât și în căsuțele din cadrul Târgului de Crăciun, unde puteți savura și vin fiert sau pălinca, pentru a vă încălzi în serile reci​

Primaria Municipiului Sibiu

Sibiul este un loc în care tradițiile, cultura și spiritul sărbătorilor se îmbină armonios. Alegând acest oraș pentru Crăciun, vă veți bucura de o experiență autentică, plină de magie și descoperiri. Fie că îl vizitați pentru Târgul de Crăciun, pentru arhitectura sa impresionantă sau pentru peisajele naturale din apropiere, Sibiul vă va cuceri cu siguranță.

Nu uita că anul acesta România se transformă într-o adevărată poveste de iarnă, cu târguri de Crăciun spectaculoase organizate în cele mai frumoase orașe ale țării. În Capitală, târgurile de Crăciun sunt organizate în mai multe locații, fiecare având un farmec aparte.

Indiferent unde alegi să mergi, târgurile de Crăciun sunt destinația ideală pentru a intra în spiritul sărbătorilor.

Primaria Municipiului Sibiu

