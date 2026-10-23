Cercetătorii au început colaborarea cu cei din Turcia într-un proiect de valorificare a acestui crustaceu. Până atunci, însă, crabul albastru le provoacă neplăceri pescarilor.

Crabul albastru american se răspândește tot mai mult în Marea Neagră și în Delta Dunării. Poate depăși 20 de centimetri lățime și are clești puternici, cu care taie plasele în căutarea peștilor prinși în ele.

Alexandru Sutac, pescar: „Se încurcă foarte rău în plasă. Ca să îl scoți, nu poți să pui mâna pe el foarte bine, pentru că te prinde și trebuie să rupi plasa ca să îl scoți.”

Sorin Mănăilă, președinte Federația Romfish: „Este o problemă pentru pescari. Le mai mănâncă și midiile. E o specie care deocamdată nu s-a pus în valoare.”

Cercetătorii de la Institutul „Grigore Antipa” din Constanța spun însă că au găsit o soluție. Vor să recolteze crabul albastru și să-l transforme într-un produs căutat în restaurante. Pentru asta, lucrează împreună cu specialiști din Istanbul, la zece rețete noi. Turcii au experiență în valorificarea fructelor de mare.

Dr. Victor Niță, cercetător științific: „Dorim să recoltăm o specie potențial invazivă, potențial distructivă pentru ecosistem și să o prezentăm publicului ca o alternativă foarte sănătoasă pentru gastronomie. Pescarii vor putea să îl comercializeze și, dintr-o amenințare, va deveni o sursă bună de profit.”

Unele restaurante au început deja să prepare crabul albastru, pe care îl aduc, deocamdată, din import. Bucătarii îl gătesc în diferite feluri, cu usturoi sau sosuri speciale, cum este cel de caju. Un astfel de preparat poate ajunge și la 140 de lei.

Adrian Tănăsescu, bucătar: „Cei ce nu l-au încercat și sunt pentru prima dată la noi în locație și îl încearcă rămân plăcut surprinși, fiind o cărniță destul de dulce și bună.”

Întregul proiect pentru recoltarea acestei specii de crab valorează 200.000 de euro, fonduri europene.