Coșmarul unor turiste care au rezervat o vilă în Italia. Când au ajuns la cazare au avut un șoc

Printre cele 11 turiste se numără Alix Earle, un influencer în vârstă de 22 de ani, din Miami. Tinerele au făcut rezervarea pe Booking și călătoreau din Ibiza înainte ca vacanța lor să ia o întorsătură neașteptată, scrie people.com.

Ea a povestit pe TikTok experiența neplăcută prin care a trecut.

„Am aterizat la Napoli și am realizat că vila noastră era o înșelătorie. Suntem blocate în Italia. Casa în care trebuia să stăm nu există. Este miezul nopții. Efectiv nu știm unde să mergem”, a spus Alix Earle într-un videoclip pe contul său de TikTok.

„11 fete blocate în Positano. Călătoria fetelor a luat o întorsătură. 4 fete. Un pătuț. Am găsit un loc unde să stăm noaptea după ce am aflat că ‘vila noastră pitorească din Italia’ nu există”, a adăugat tânăra de 22 de ani.

În cele din urmă, tinerele au găsit o soluție spontană pentru a salva călătoria.

„Am luat un taxi la întâmplare, am rezervat la întâmplare o cameră de hotel pentru noapte – priveliștea a fost totuși frumoasă. Am găsit acest super hotel în ultimul moment”, a mai spus aceasta.

Postările de pe TikTok ale influeceriței, în care povestește experiența prin care a trecut, au strâns peste 9 milioane de vizualizări.

„Cum să rezervi o casă care nu există?”, „Asta ni s-a întâmplat în Mexic”, „Acesta este momentul în care banii unui influencer vin să salveze ziua” – sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Cât de ușor își pot lua românii țepe când rezervă online spații de cazare. Experiment al Inspectorului PRO

În spatele cabanelor și apartamentelor propuse pentru închiriere se pot ascunde mulți escroci. Cer avansuri consistente pentru spații de cazare care nu există în realitate.

Câteva sute de mii de oameni fac rezervări turistice pentru vacanța de sfârșit de an. Dar nimeni nu se gândește că ar putea fi păcălit de falși proprietari la închirierea unor așa-zise spații de cazare. Se întâmplă frecvent pentru că anunțurile nu sunt verificate suficient, de unele platforme de promovare, dar și pentru că oamenii sunt orbiți de prețuri mici și fotografii frumoase.

În decembrie 2021, Inspectorul Pro a propus un experiment prin care a arătat oamenilor cum să procedeze pentru a nu rămâne și fără bani, și fără vacanță.

Experiment al Inspectorului PRO: Am compus din fotografii reale o pensiune care nu există. Cu acordul unor proprietari, am combinat intenționat un apartament de la mare cu o cabană de la munte pentru ca discrepanța să fie cât mai mare. Și iată ce a ieșit. Am plasat apoi pensiunea noastră fictivă într-o ruină din Șcheii Brașovului. Am ales să facem acest experiment în parteneriat cu unul dintre cele mai mari site-uri de anunțuri online din România. Anunțul nostru a fost un succes. Nimeni nu a remarcat discrepanța dintre luxul de la mare și rusticul de la munte.

La o jumătate de oră de la postarea anunțului, Inspectorul PRO avea deja 11 apeluri pierdute de la oameni care au sunat să se intereseze de pensiunea fictivă. Este evident că pe oameni i-a orbit așa-zisă ofertă: 8 mii de lei pentru 4 nopți de cazare, într-o cabană cu 4 camere, cu avans de numai 10 %. Între timp, un al client interesat a apelat Inspectorul PRO. Cu mult respect, Inspectorul PRO l-a anunțat pe domnul care s-a prezentat că fiind de la Direcția Anticorupție că tocmai a fost pe punctul de a-și pierde banii de Revelion, deși era ferm convins că el nu ia țepe.

Partenerii noștri de experiment au sesizat neregulile și ne-au blocat inițial anunțul. Au o echipă specializată în fraude. Deblocarea s-a făcut pentru câteva ore ca să ne putem duce la bun sfârșit demersul jurnalistic. Nu același lucru s-a întâmplat cu celelalte 4 platforme online unde falsul a trecut neobservat printre sutele de anunțuri de închiriere. Asta deși portalurile își pot lua măsuri de siguranță. Pot face verificări non-stop și pot bloca conturile suspecte.

Un român și-a găsit pensiunea scoasă la închiriere

Un bărbat din Moieciu de Sus, judeţul Braşov, a rămas stupefiat când a găsit poze cu pensiunea lui într-o ofertă de Revelion postată de un necunoscut pe un site de mică publicitate. Curios, a sunat să facă o rezervare şi a înregistrat convorbirea.

Când şi-a divulgat identitatea şi i-a cerut socoteala escroacei, femeia nu a recunoscut nimic, însă a şters imediat anunţul de pe internet. Şi pozele unei alte pensiuni, aflată la câteva case distanţă, au fost postate pe internet în anunţuri înşelătoare. Individul din spatele postarii s-a arătat bucuros când, împreună cu proprietara unităţii de cazare, echipa ProTV a încercat să facă o rezervare. Când a aflat cu cine vorbeşte, a susţinut că în anunţ a încurcat nişte fotografii.

Sursa: People Etichete: , , , , Dată publicare: 25-05-2023 21:47