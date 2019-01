Coșmarul unei turiste care a ajuns la închisoare în Egipt: Am murit, iar ăsta este iadul

O femeie din Marea Britanie, care a stat 14 luni într-o pușcărie din Egipt pentru că a intrat cu medicamente interzise în această țară, a fost eliberată.

Potrivit The Telegraph, femeia se numește Laura Plummer și are 34 de ani. Ea a fost condamnată la 3 ani de închisoare de Boxing Day în 2017, după ce autoritățile din Egipt au găsit tablete de Tramadol în valiza ei.

Femeia a susținut la acea vreme că medicamentele erau pentru iubitul ei egiptean, care avea dureri mari de spate.

Acum, ea a fost eliberată printr-un decret prezidențial de amnistie.

”Cele două săptămâni la soare s-au transformat într-un coșmar. Sunt atât de fericită ... adică, cine se duce în vacanță 2 săptămâni și după aia stă 14 luni? Nu o să mai pun piciorul vreodată într-un aeroport” - a spus ea pentru The Sun.

Femeia susține că, de fapt, a vrut să facă o faptă bună pentru bărbatul pe care-l iubește.

”Am încercat să dau explicații, însă nimic din cem am zis sau am făcut nu a contat. A fost ridicol. Am vrut să-l ajut pe Omar și să fac un lucru drăguț, dar am sfârșit în închisoare. La un moment dat mă gândeam: Am murit, iar ăsta este iadul”, a mai spus femeia.

În octombrie 2018, ea a fost arestată pentru contrabandă cu medicamente la stațiunea de lux Hurghada, după ce autoritățile au găst în bagajele ei 290 de tablete de Tramadol, un analgezic opioid care este ilegal în Egipt.

