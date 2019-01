Copiii kurzi, torturați de autorități pentru a mărturisi că sunt teroriști

AFP

Adolescenții între 14 și 17 ani, prizonieri ai autorităților kurde, sunt supuși șocurilor electrice, bătăilor frecvente și torturii pentru a mărturisi legăturile lor gruparea Stat Islamic.

Torturile continuă la aproape doi de la publicarea unui raport alarmant al Human Rights Watch, o organizație non-guvernamentală care desfășoară activități de cercetare și apărare a drepturilor omului, potrivit The Guardian.

Forțele kurde din Erbil continuă să tortureze copiii pentru a-i obliga să mărturisească implicarea în operațiunile teroriste ale ISIS, potrivit raportului publicat de Human Rights Watch.

Mai multe victime au declarat că abuzul a avut loc într-un centru de detenție din orașul Erbil în 2017 și 2018, unde erau deținuți fără acces la un avocat și fără a li se permite să citească declarațiile întocmite de autorități, pe care erau obligați să le semneze.

Raportul, publicat marți, are la bază interviuri luate la sfârșitul anului trecut cu 20 de băieți, cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani, care au fost fie acuzați, fie condamnați de afilieri cu teroriștii.

La momentul vizitei de către cercetătorii HRW la centrul de detenție din Erbil, 63 de copii au fost reținuți pentru presupuse infracțiuni legate de terorism, dintre care 43 au fost condamnați.

16 dintre cei 23 de copii intervievați au spus că ofițerii de securitate cunoscuți sub numele de ofițeri Asayish i-au bătut cu țevi din plastic, cabluri electrice sau tije, în timp ce alți trei au spus că ofițerii au folosit șocuri electrice.

Alții au descris că au fost legați într-o poziție dureroasă numită "scorpion" timp de până la două ore. Alte victime au spus că tortura a continuat în zile în șir și s-a încheiat numai când au mărturisit.

Victimele au declarat că din cauza torturii, au mărturisit afilierea la gruparea teroristă ISIS.

"Am declarat că m-am alăturat ISIS, dar, de fapt, nu am nicio legătură cu această grupare", a spus un băiat. "Am mărturisit doar pentru a scăpa de tortură".

Un alt băiat de 14 ani are o poveste similară.

"Mai întâi m-au instruit că trebui să spun că sunt membru ISIS, iar eu am fost de acord. Apoi mi-au spus că trebuie să spun că am lucrat pentru ISIS timp de trei luni. Le-am spus că nu fac parte din ISIS, dar ei au insistat: "Nu, trebuie să spui asta". Victima a mărturisit că, după două ore de interogatoriu și de tortură, a fost de acord.

Majoritatea copiilor intervievați au declarat că au fost arestați la punctele de control care intră în regiunea Kurdistan, adesea pentru că numele lor era pe o listă a suspecților ISIS, în timp ce alții au fost arestați în tabere de refugiați.

Mulți băieți credeau că numele lor a apărut pe listă deoarece un membru al familiei era afiliat cu ISIS, numele lor era similar cu cel al unui alt suspect, sau oamenii din satul lor le-au denunțat familia din cauza unor nemulțumiri.

Guvernul regional din Kurdistan, care a promis în trecut să investigheze acuzațiile de maltratare, a negat informațiile din raportul HRW.

Jo Becker, directorul pentru drepturile copilului în cadrul HRW, a declarat: "Autoritățile kurde ar trebui să pună capăt imediat torturii deținuților și să-i investigheze pe cei responsabili".

