Conferință internațională la București despre post comunism, democrație și iliberalism

Facultatea de Istorie a Universității din București și „Asociația Cooltura Nouă ne pasă!” organizează conferința internațională: „Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe”.

Evenimentul are loc în perioada 09-11 octombrie 2019, în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București, bulevardul Regina Elisabeta, nr. 4-12.

Conferința „Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe” va avea în cele 3 zile de desfășurare prelegeri și dezbateri ale unor cercetători și specialiști atât din centrul și estul Europei, cât și din alte spații europene și extra-europene precum Franța, Marea Britanie, Austria, Spania, Turcia, Statele Unite ale Americii sau Canada, specialiști de renume precum Daniel Chirot, Peter Siani-Davies, Oliver Jens Schmitt, José M. Faraldo și nu numai.

”Având în vedere faptul că se împlinesc 30 de ani de la căderea regimurilor comuniste din spațiul central și est european, evenimentul își propune să aducă în atenție o serie de tematici de analiză a evenimentelor din 1989 și a perioadei post-comuniste precum: cauzele și consecințele căderii comunismului, perioada de tranziție în aceste spații, organizațiile și organismele internaționale precum NATO sau Uniunea Europeană ca factori ai democratizării, dar și analize despre societatea civilă, metamorfozele și rolul acesteia în ultimele trei decenii.” - spun organizatorii.

De asemenea, evenimentul își propune să analizeze modul în care căderea comunismului și moștenirea acestuia și-au lăsat amprenta asupra evoluției țărilor din Europa Centrală și de Est în ultimii 30 de ani. Totodată, conferința își propune să abordeze și tendințele contemporane și cauzele apariției unor regimuri cu influențe iliberale în această zonă.

Seria dezbaterilor și prelegerilor își propune abordări bazate pe o cunoaștere multidisciplinară a ultimilor 30 de ani, dar și abordări adiacente disciplinei istorie, precum din zona economică, a științelor politice, a relațiilor internaționale, a istoriei culturale sau a sociologiei istorice. De asemenea, seria de evenimente din cadrul conferinței vizează și dezbaterea tendințelor actuale către illiberalism și populism și carențele perioadei de tranziție în toate palierele și sectoarele sociale și economice.

Evenimentul se va desfășura în limba engleză, iar intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii despre eveniment și despre programul conferinței puteți accesa site-ul Facultății de Istorie.