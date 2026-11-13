Silvio și soția sa dorm în mașină, într-o parcare a unei stații de servicii de pe autostrada Brughiera Ovest, din provincia Varese, Italia, încă din 15 octombrie. Bărbatul spune că și-a pierdut locul de muncă după 30 de ani în aceeași companie și că nu reușește să se angajeze din nou, fiind respins la interviuri din cauza vârstei, relatează FanPage.

„M-au concediat după 30 de ani, iar la interviurile de angajare sunt respins din cauza vârstei. Am fost evacuați din locuință, iar singurul nostru venit este pensia de invaliditate a soției. Nu se poate trăi așa. Este inuman”, a povestit bărbatul, în vârstă de 56 de ani.

De aproximativ o lună, cei doi își duc traiul în mașină, unde au rămas pentru a avea acces la toaletele și facilitățile de igienă ale stației de servicii. „Eu și soția mea dormim în mașină. Am parcat la Autogrill, ca să putem folosi toaleta și să ne spălăm. Ea are un grad de invaliditate de 100%, iar eu sunt șomer din 2023. La fiecare interviu sunt refuzat din cauza vârstei. Nu mai putem continua așa”, a spus Silvio.

Căsătoria și concedierea după 30 de ani de muncă

Povestea celor doi a început în 2019, când Silvio și-a cunoscut viitoarea soție într-un centru de recuperare. La vremea respectivă, bărbatul încă lucra, iar femeia a plecat din centru pentru a locui împreună cu el, în Legnano.

Ulterior, au decis să se mute într-un apartament cu două camere din Vizzola Ticino, o localitate din apropierea aeroportului Malpensa, pentru care plăteau o chirie lunară de 500 de euro. Cei doi s-au căsătorit în octombrie 2020.

La scurt timp, însă, situația familiei s-a schimbat radical. Silvio a fost anunțat de conducerea companiei la care lucra de trei decenii că urma să fie concediat.

Pentru a evita sau măcar amâna concedierea, bărbatul a solicitat beneficiile prevăzute de Legea 104, care oferă drepturi și facilități persoanelor cu dizabilități și celor care le îngrijesc. Cererea i-a fost aprobată, iar Silvio a beneficiat de doi ani de concediu special, perioadă în care a primit indemnizație prin sistemul public de asigurări sociale INPS și a putut plăti în continuare chiria.

După încheierea acestei perioade, a primit indemnizația de șomaj NASpI, însă și aceasta s-a terminat după doi ani. A încercat să își găsească un nou loc de muncă, dar susține că a fost respins în repetate rânduri din cauza vârstei.

Singurul venit al familiei a rămas pensia de invaliditate a soției, în valoare de 290 de euro pe lună. În martie 2025, Silvio și-a anunțat proprietarul că nu mai poate achita chiria, iar în aprilie acesta a început procedurile de evacuare.

Evacuați din locuință, cei doi au ajuns să doarmă în mașină

În iunie, executorul judecătoresc a venit pentru prima dată la locuința celor doi. Atunci, evacuarea nu a fost pusă în aplicare, iar cuplul a mai primit o lună de răgaz. La o nouă vizită, în iulie, li s-a comunicat că vor fi evacuați la următoarea intervenție.

Aceasta a avut loc pe 15 octombrie, când carabinierii au intrat în locuință și i-au scos pe cei doi din apartament. Din acel moment, Silvio și soția sa au început să doarmă în mașină, în parcarea stației de servicii de pe autostradă.

Înainte de evacuare, autoritățile locale le-au propus un loc într-un adăpost, însă cei doi ar fi trebuit să fie cazați separat, în centre pentru bărbați și femei. Soția lui Silvio a refuzat această variantă, deoarece are nevoie de ajutor permanent, iar bărbatul este principalul ei îngrijitor.

„Soția mea a refuzat, pentru că are dizabilități, iar eu sunt, practic, persoana care o îngrijește. Uită programările și uneori uită să-și ia medicamentele. Nu putem fi despărțiți”, a explicat bărbatul.

Cei doi au depus și o cerere pentru o locuință socială și au ajuns pe locul 17 pe lista de așteptare. Nu știu însă când ar putea primi o locuință.

Între timp, dorm în mașină și primesc ajutor alimentar de la organizația Caritas. Odată cu scăderea temperaturilor, situația lor devine tot mai dificilă.

„De o lună dormim în mașină, mâncăm la Caritas, iar acum începe să se facă frig. Nu știm ce să mai facem. Nimeni nu vine să ne ajute. Să trăiești în felul acesta este inuman”, a spus Silvio.