Profesorii Facultății de Horticultură din București, dar și simpli degustători, au ales drept câștigător un exemplar fără semințe, originar din sudul Africii. În clasamentul primilor 10 apar doar doi pepeni galbeni clasici și doi pepeni verzi, cu miez galben. De la ei își vor alege producătorii semințele pentru culturile de anul viitor.

Este cea mai dificilă condiție ca o varietate de pepene să intre în preferințele publicului: să fie suficient de dulce, crocant și colorat, ca să creeze contrast cu textura robustă a unui codru de pâine și gustul brânzeturilor. Cu 62 de tipuri de pepeni verzi și 16 de pepeni galbeni pregătiți pentru evaluare, jurații au fost aleși dintre amatorii bine antrenați.

Reporter: „Mănânci pepene vara?”

Băiat: „Mult, mult.”

Reporter:„Zilnic?”

Băiat: „Da.”

Viorica Lagunovschi, profesoară: „Să fiți corecți, încercați să răspundeți acestui chestionar. Pentru că ne va ajuta pe noi, pe producători și pe distribuitorii de semințe.”

Adrian Asănica, decan Horticultură: „Care dintre aceste minunății v-au plăcut cel mai mult? De ce v-au plăcut cel mai mult? Culoare, gust, aromă, are semințe? Lucru important.”

Reporter: „Semințele contează?”

Fată: „Ar fi putut să fie mai puține, dar e bun.”

Concurentul cu numărul nouă a obținut cele mai multe voturi. Este soiul cel mai des cultivat și se vinde acum cu 2-3 lei kilogramul, pentru că randamentul la hectar este bun.

Ionel Cârstoiu, fondator cooperativă: „Cel mai mult se caută pepenele clasic, cu semințe. După care, surprinzător, avem o creștere pentru cel cu puțini sâmburi.”

În primele locuri s-a strecurat și pepenele galben cu miez auriu sau portocaliu, care îl imită pe cel cu miez roșu și coajă verde.

Reporter: „Vi s-a întâmplat ca, văzându-l, consumatorii să creadă că este un pepene galben?”

Raimond Stanciu, distribuitor: „Da, avem această problemă. Am avut întrebări dacă sunt reale.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Consumatorii români vor pepeni de dimensiuni medii, 6-9 kg, și foarte mari, până la 20 kg, în timp ce piața europeană îi preferă pe cei de 2-3 kg, pentru că încap ușor în frigider. Cât despre ce se poartă în materie de pepeni pe piața globală, în Hokkaido, Japonia, se cultivă Densuke, cu coaja neagră mată. Se vând cu 400 de dolari, dar pot fi adjudecați în licitație cu până la 6 mii de dolari.Tot în Japonia crește pepenele pătrat în cutii de sticlă. Și acesta costă 200 de dolari, iar cumpărătorii trebuie să știe că este necomestibil!”