Comoară de 100 de milioane de dolari descoperită în timp ce săpau o fântână. FOTO

Descoperirea a fost făcută în Ratnapura, cunoscut drept orașul cu pietre prețioase din Sri Lanka, chiar în curtea unui comerciant de bijuterii, conform Insider.

Filonul de safire a fost denumit "Serendipity Sapphire” și are 100 de cm lungime și 71 lățime.

"Persoana care săpa fântâna ne-a atenționat că a găsit pietre rare", a spus negustorul, care a refuzat să își spună numele real.

El a mărturisit pentru BBC că i-a luat mai mult de un an de zile să curețe noroiul de pe filonul de pietre prețioase, să analizeze calitatea acestora și să obțină un certificat oficial.

"Niciodata nu am mai văzut așa ceva. Probabil s-au format acum 400 de milioane de ani", a spus gemologul Gamini Zoysa.

