Ce conține Ciocolata Dubai, care a devenit virală pe rețelele de socializare. Au început să o producă și românii

Fiecare cofetar încearcă să reinventeze rețeta și oferă propria variantă a desertului dar pentru fiecare numitorul comun este umplutura cu fistitic și kataif. Și prețurile sunt pe măsură - 300 de grame pot depăsi 90 de lei.

Cu o combinație unică de ingrediente - printre care ciocolată topită, cataif și pastă de fistic - acest desert a cucerit internetul. Unele secvențe video în care cei care îl încearcă se bucură de el au ajuns să aibă chiar și 50 de milioane de vizualizări. Și oameni de pe toată planeta știu unde să găsească această ciocolata.

Sarah Hamouda este femeia din spatele acestei ciocolate. Ideea i-a venit când era însărcinată. În Dubai desertul, în batoane de 200 de grame, se vinde cu aproximativ 20 de dolari - dar comenzile sunt limitate la 500 de pe zi.

Cofetarii români s-au adaptat rapid la cererea de ciocolată Dubai

Din acest motiv au aparut zeci de batoane inspirate de „cicolata virală din Dubai” care ajung pe platformele de vânzare cu amănuntul online iar cofetarii români încearcă să profite și ei de trend.

Ștefania Popa, cofetar: „Am avut o cerere specială să fac ciocolata Dubai cu ciocolată alba și a avut foarte mare succes și am ținut neapărat să am tahini”.

Au apărut și varinate de cheescake și biscuiți Dubai.

Vlad Niculici, reprezentantul unei cofetării: „Noi am lansat cheesecake Dubai de două zile, a fost sold out în primele două și am zis să mai lansăm un produs Dubai. Am lansat cookie Dubai, în momentul de față ingredientele se găsesc foarte greu, în special kataiful, cred că toată lumea îl caută”.

Pe internet se găsesc sute de rețete pentru acest desert. Nora Onigă, de exemplu, propune o variantă cu zmeură.

Nora Onigă: „Nu ne-am așteptat să fie acest boom, chiar așa de mult, se vinde foarte mult, cam în medie 500 de bucăți pe zi”.

Dorința fanilor de a încerca arome și texturi neobișnuite a dus la o „piață neagră de ciocolată din Dubai”. Deserul a ajuns să se vândă pe platformele de anunțuri online la prețuri exorbitante.

