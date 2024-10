Cinci motive care fac din Conferința Globală IAA „Creativity4Better” 2024 - un must-attend

Pe 20 noiembrie, la Face Convention Center, a opta ediție a conferinței revine cu o agendă plină de momente captivante și aduce în fața comunității creative locale şi internaţionale speakeri de renume care prin munca lor redefinesc standardele creative la nivel global.

Pentru ca a mai rămas doar o lună până la ediția din acest an, iată 5 motive pentru care nu trebuie să ratezi Creativity4Better 2024:

1. Insight-uri valoroase de la speakeri de top

Unul dintre punctele centrale ale conferinței îl reprezintă prezența unor speakeri de de talie mondială care aduc o experiență vastă din domenii creative diverse. Ca în fiecare an, pe scena Creativity4Better vor urca experți care vor împărtăși tendințe actuale și idei inovatoare din industria creativității. Printre speakerii din acest an se numără Greg Hoffman, fost CMO NIKE și în prezent fondator și director al Modern Arena, Fernando Machado, former CMO Unilever, BK, Lucy Jameson, Co-Founder, Uncommon Creative Studio, Bianca Guimaraes, Co-Founder si ECD, Mischief, Stefan Sagmeister, unul dintre cei mai renumiti designer din lume.

2. Momente artistice neașteptate

Ediția din acest an a Creativity4Better pregătește momentele artistice neașteptate, menite să aducă surpriză și emoție printr-o experiență multisenzorială. Astfel, participanții vor fi încântați de momente și demonstrații artistice live care pun accent pe inovație și expresie creativă și îi provoacă să își redefinească percepția asupra creativității.

3. O locație nouă, fresh

Locația din acest an este una modernă, perfect adaptată spiritului conferinței. La Face Convention Center, Creativity4Better va crea un cadru ideal pentru networking și inspirație, oferind o atmosferă vibrantă pentru toate activitățile din agendă.

4. Activări de brand la cel mai înalt nivel

Participanții vor avea ocazia să se bucure de activări inedite pregătite de partenerii Creativity4Better, menite să aducă un plus de dinamism conferinței. Aceste activări vor include surprize care vor anima pauzele din timpul zilei, oferind oportunități de interacțiune și explorare a creativității.

5. O surpriză care va fi dezvăluită curând

Creativity4Better pregătește și o surpriză din lumea modei, care va adăuga un plus de strălucire evenimentului. Detaliile acestui moment special vor fi dezvăluite curând. Stay tuned!

“Suntem bucuroși că, anul acesta, am reușit să propunem comunității de marketing și comunicare un nou format de learning combinat cu experiențe, cu networking si cu momente de inspirație care să exceadă beneficiile unei simple conferințe. Prin creativitate vorbim despre creativitate, o demonstrăm și o regăsim în tot ceea ce se va întâmpla la eveniment. Iar împletirea dintre local și global, între informație și relaxare sau între diversele arte performative e cu adevarat unică.

Fară falsă modestie pot spune că ediția 2024 va fi cea mai interesantă și mai memorabilă din toate cele organizate de noi în ultimii 7 ani. Vă sfătuiesc să nu o ratați”, a declarat Victor Dobre, Director Executiv, IAA Romania.

Creativity4Better 2024 oferă un spațiu de reflecție și inspirație pentru toți cei care doresc să își redefinească perspectivele creative, fie că sunt profesioniști din marketing și publicitate, antreprenori la început de drum, sau simpli pasionați ai industriei. Conferința Globală IAA „Creativity4Better” urmează să devină epicentrul celor mai interesante idei și să ofere participanților ocazia de a fi surprinși, provocați și inspirați de discursurile unora dintre cele mai strălucite minți din industrie.

Conferința globală IAA „Creativity4Better” 2024 se bucură de sprijinul partenerilor săi: Kaufland, Raiffeisen Bank – Presenting Partners; Coca-Cola, Ploom, P&G, Google – Gold Partners; Mastercard, Dacia, Stella Artois, Nepirockcastle – Partners. Food experience by Tazz. Coffee experience - Nespresso

Parteneri media: RTL – Partener international; Radio Guerrilla, ProTV, IQ Ads, Phoenix Media, Euromedia, Profit.ro, Pagina de media, Progresiv, Wall-street.ro, 9AM, Kudika, Garbo, avocat.net, Universal Solutions.

Supporting Partners: Kubis Interactive, Golin, Starcom, Skepsis, Oveit, Godmother.

Biletele se pot accesa aici: www.iaaglobal.org/creativity4better

Despre IAA România

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.

