Cerința neobișnuită a unor miri pentru invitații la nuntă. Cum au reușit să economisească 10.000 de dolari pentru eveniment

Dacă o nuntă ajunge să coste zeci de mii de dolari, Shelby și Garret, ambii în vârstă de 26 de ani, și-au dorit să aibă parte de un eveniment de neuitat cu un cost minim. Ideea lor i-a ajutat să economisească aproximativ 10.000 de dolari, ajungând la un cost total de doar 600 de dolari, potrivit Mirror.

Cei doi miri au avut doar 25 de invitați la nuntă și au declarat că evenimentul a fost cea mai frumoasă zi din viața lor și că nu ar fi schimbat nimic.

Shelby Phelps a cumpărat rochia de mireasă dintr-un magazin second-hand la prețul de numai 50 de dolari, însă ceea ce a ajutat-o cu adevărat să facă economie a fost cererea făcută invitaților: să vină cu mâncare de acasă.

De asemenea, un prieten a fost responsabil cu fotografierea evenimentului, altul a filmat ceremonia, iar o apropiată a realizat tortul.

Cavalerii și domnișoarele de onoare și-au cumpărat singuri ținutele, iar decorurile au fost realizate din obiecte găsite acasă și flori culese din împrejurimi.

„Toată lumea s-a distrat de minune și nu a trebuit să cheltuim mii de dolari pentru a fi perfect. Dumnezeu ne-a dăruit cea mai frumoasă zi cu putință. Am avut fluturi peste tot, a fost ca un vis. Ceremonia noastră a durat doar cinci minute și am ajuns să organizăm un foc de tabără. Inclusiv oameni necunoscuți care erau prin zonă au petrecut cu noi – am dansat până s-a făcut noapte”, a povestit mireasa.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 17-03-2023 19:47