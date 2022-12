Cerere inedită în căsătorie, la Opera din Iași. Un tânăr și-a cerut iubita de soție pe aria lui Puccini

În aplauzele unei săli pline, doi tineri s-au logodit, după ce viitoarea mireasă a spus DA cu lacrimi în ochi.

Locul nu a fost ales întâmplător. Prima întâlnire oficială a celor doi a fost tot la Opera din Iași, în urmă cu patru ani și jumătate.

Florin Postolache, viitor mire: „Nu e doar un simplu simbol de iubire, ci şi o continuă metaforă. Dragostea adevărată mult dăruieşte şi, prin urmare, ...(şi se pune în genunchi ) mergi alături de mine, draga mea soţie?...

(îi pune inelul şi din boxe se aude)..ne dorim ca spectacolul lor să fie unul minunat şi casa de piatră!”

La finalul operei „La Boheme", a lui Giacomo Puccini, în uralele publicului din sală, Florin a cerut-o de soție pe Laura.

Laura Ionașcu, viitoarea mireasă: „Avem patru ani şi jumătate, chiar astăzi împlinim. Prima dată am mers la operă împreună, la Giselle. dar prima dată când ne-am întâlnit a fost la cantină.”

Laura este absolventă de Drept, iar Florin este licenţiat în Economie și Administrarea Afacerilor. Povestea lor de dragoste a început pe dealul Copou din Iași, în primul an de facultate. S-au văzut pe holuri, la cantină, s-au plăcut și de atunci sunt de nedespărțit. Pentru marea întrebare, Florin şi-a dorit un cadru special.

Florin Postolache, viitor mire: „Am zis că hai, să am mai mult curaj şi să întreb la Operă dacă se poate un moment mai special. Cu inelul au fost mai multe retururi, dar, într-un final, am descoperit, am intuit ce îi place.”

Și prietenii le-au fost aproape, joi seară, celor doi viitori miri, care au primit flori și baloane colorate.

Prietenă: „Amândoi sunt pasionaţi de operă şi voia să facă ceva neobişnuit."

Prieten: „Sunt un pic de emoţii, dar emoţiile sunt acolo, în sală, între ei doi."

A fost prima cerere în căsătorie la Opera Naționala Română din Iași.

Andrei Fermeșanu, manager Opera Naționala Iași: „Este cea mai frumoasă cerere pe care am aprobat-o de când sunt manager. Lumea operei este o lume a poveştilor de dragoste, inspirate fie din viaţa aristocraţilor, fie a oamenilor simpli, dar, negreşit, dragostea e autentică.”

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 09-12-2022 08:33