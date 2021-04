Centrul de Primiri Urgențe Târgu Neamț, blocat după ce calculatoarele s-au virusat de pe site-uri pentru adulţi

Centrul de Primiri Urgențe (CPU) de la spitalul din Târgu Neamț nu a mai putut funcționa după ce calculatoarele s-au virusat din cauza site-urilor porno pe care le-au accesat angajații unității.

Incidentul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie, când unul dintre membrii Consiliului de Administrație al spitalului a mers la spital cu soțul, care suferise o intoxicație.

Acolo a aflat că activitatea CPU este practic blocată, în condițiile în care afară erau deja două ambulanțe cu pacienți Covid care așteptau, pentru că nu mai funcționau calculatoarele, scrie Mesagerul de Neamț.

”Am ajuns la triaj și era destulă forfotă acolo, asistentele fiind prinse cu munca, dar am observat că ele își alocă mult timp pentru completat hârtii, ceea ce nu e normal. Se pierdea mult timp care ar trebui folosit în interesul pacientului. La un moment dat s-a blocat tot triajul. Și nu știam ce se întâmplă. Așa că m-am interesat, fiind și membru în Consiliul de Administrație al spitalului, care e cauza blocajului activității în CPU. După ce l-am sunat pe domnul inginer Cebere, care se ocupă de sistemul IT din spital, am aflat că s-a blocat calculatorul. Fără calculator la CPU nu poți face nimic, pentru că sunt proceduri de introducere a fiecărui pacient de către registrator în baza de date. Dar totul se blocase. Am întrebat de unde provine problema și, spre surprinderea mea, am aflat că în noaptea precedentă, s-a descoperit de către inginerul IT că respectivul calculator de la triaj se blocase din cauza unor viruși. Viruși care au apărut ca urmare a faptului că în noaptea precedentă s-a intrat pe site-uri cu filme și lucruri pe care nu le pot spune aici. Ceea ce este anormal și mi se pare de neacceptat. Nu vă mai spun că afară erau și două ambulanțe cu pacienți în ele, cu suspecți Covid”, a povestit Maria Vrânceanu.

Managerul le cere amatorilor de filme pentru adulți să folosească propriile telefoane

Situația a fost confirmată și de directorul spitalului Târgu Neamț, dr. Alexandru Patrașcu, potrivit căruia s-a declanșat și o anchetă în acet sens. În plus, s-a restricționat accesul pe internet și s-a transmis angajaților că își pot folosi propriul telefon dacă vor să acceseze site-uri pentru adulți.

”Ni s-a adus la cunoștință despre niște disfuncționalități la nivelul registraturii de la CPU, pe partea de calculatoare. Responsabilul de la serviciul care se ocupă de partea de IT a constatat că acel calculator de la triaj din CPU s-a blocat din cauză că au fost accesate anumite site-uri ce a dus la virusarea calculatorului. Noi am încercat să dăm posibilitatea angajaților CPU să-ți facă pregătirea profesională online, dar probabil s-au relaxat și au accesat site-uri care nu țin de partea medicală și de fișa postului. Au fost accesate site-uri cu filme. Acum accesul este restricționat și cei de la CPU au fost înștiințați că pot accesa telefoanele personale de pe rețeaua WI-FI a spitalului. O să facem o anchetă internă pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete”, a spus dr. Patrașcu.