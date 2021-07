Centrul Craiovei, decorat cu palmieri. Ce spun localnicii despre decizia autorităților de a decora orașul cu arbori exotici

După ce Constanța și Timișoara au început acum mulți ani aventura palmierilor, un alt oraș din România vrea să intre în rândul stațiunilor exotice. 10 palmieri au fost plantaţi în centrul Craiovei.

De altfel, urbea se fălește că are 35 de palmieri care să ne aducă aminte, în patria lui Nea Mărin, de plajele din Mediterana.

Plantați în ghivece, palmierii pot fi admirați doar vara. Iarna, sunt duși la căldură.

La Craiova, arborii exotici sunt chiar în centrul oraşului, puşi în valoare de elemente decorative.

Nicoleta Tucă, inginer RAADPFL Craiova: "Pe timpul iernii, la serele din parcul Nicolae Romanescu îi avem în îngrijire, primăvară îi scoatem în oraș."

Deocamdată, decizia de a aduce palmieri în centrul Craiovei are şi susţinători şi oponenţi.

Localnică: "Îmi place foarte mult. Este schimbat totul și arată foarte bine toată porțiunea."

Localnic: "O munca in plus, va trebui sa ii ridice sa ii ducă la seră, cooperativa muncii in zadar."

Primăriţa Craiovei a scris pe facebook că este mândră de acest poiect, iar palmierii sunt indispensabili pentru programul peisagistic special al urbei.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei: "O să vedeți la final că o să fie un bulevard foarte frumos, probabil cel mai frumos din România."

La iarnă, palmierii din Craiova vor fi mutaţi în sere, iar în locul lor vor fi aduşi brazi.

Primul oraş din România care a dorit să aducă o notă de exotism a fost Constanța, cu primarul de atunci, Radu Mazăre.

180 de palmieri au fost cumpăraţi în urmă cu aproape 20 de ani şi plantaţi în staţiunea Mamaia. Atunci au costat 120 de mii de dolari. Doar 12 au supravieţuit.

În 2013 şi primăria din Timişoara a cumpărat 40 de palmieri. La acea vreme, zeci de tineri au organizat un protest şi au denumit oraşul Palmișoara. Deşi arborii exotici erau marea iubire a primarului de atunci, Nicolae Robu, noua administraţie nu mai vrea să audă de ei.

Bogdan Marta, consilier al primarului Dominic Fritz: "A fost una dintre rugăminţile comunităţii să nu mai fie puşi pomi care nu fac parte din flora indigenă a Timișoarei. Din punctul nostru de vedere al noii administraţii, vrem să ne orientăm pe plantare de arbori, nu de punere de arbori în ghiveci."

Palmierii au costat 5.600 de euro. Edilii susţin că vor găsi o soluţie ca să îi vândă.