Celebru model, măcelărit în propria casă la doar 23 de ani. Chiar mama sa a găsit cadavrul mutilat

Alondra Getsemani Villasenor ar fi fost înjunghiată în mod repetat și împușcată în cap, scrie Mirror.

Mama tinerei în vârstă de 23 de ani a fost să verifice ce se întâmplă cu ea, după ce a încercat să o contacteze însă fără rezultat.

Ea a găsit-o pe fiica sa inconștientă cu urme de cuțit pe corp și împușcată în cap.

Fitness model, 23, found murdered with stab and gunshot wounds to the head https://t.co/gufhezlTKM pic.twitter.com/vzia5nv4Om