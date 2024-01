Celebră companie de livrări, criticată după ce a livrat repetat pachete la o locație distrusă de incendiu. Reacția șoferilor

Allison Daffron a fost uimită când un șofer de livrare al companiei Amazon a lăsat două dintre pachetele sale în fața casei familiei sale, deși se vedea clar că aceasta fusese distrusă într-un incendiu.

O femeie a criticat Amazon după ce un șofer de livrare a lăsat în mod bizar un pachet la casa ei care fusese distrus într-un incendiu.

Allison Daffron și familia ei au rămas pe drumuri după incendiul le-a mistuit casa la începutul acestei luni și a lăsat în urmă doar o rămășiță de cenușă și moloz. Au scăpat cu viață, dar înăuntru au murit cele două pisici ale familiei, arată publicația Daily Star.

Allison a rămas cu gura căscată când a văzut că pachetele de pe Amazon pe care le comandase înainte de incendiu au fost livrate la proprietatea distrusă. Vorbind despre asta pe TikTok, studenta în vârstă de 20 de ani a dezvăluit că a sunat în repetate rânduri la compania de livrări pentru a încerca livrarea la o altă adresă.

Dar ea susține că aceștia au refuzat și, în schimb, au livrat două pachete chiar în locul unde a fost odată ușa de la intrare. În TikTok, Fata a arătat a dezvăluit că șlivratorul a trecut chiar și de banda de avertizare a Poliției pentru a livra pachetul.

„La locul faptei era o bandă de avertizare a poliției. Polițiștii ne-au spus tuturor să nu trecem, nimeni nu trebuia să treacă peste bandă. Proprietatea era terminată" a spus ea.

Șoferii Amazon de pe rețelele de socializare au explicat că situația s-a produs pentru că livratorul, colegul lor, nu a avut de ales „În calitate de șofer Amazon, sunt tras la răspundere dacă nu livrez. Mai ales dacă cineva se plânge apoi de asta la Amazon", a comentat o persoană.

„Am livrat la o casă care a fost incendiată recent și da, nu mi s-a permis să livrez în altă parte decât la acea adresă" a spun alt șofer, care ar fi putut fi chiar cel în cauză

Allison crede însă că are dreptul să fie supărate pe șofer: „Sunt supărată pentru că au trecut pe sub banda de precauție nu o dată, ci de două ori, pentru că am avut un alt pachet livrat din nou la poartă", a spus ea.

Ea a dezvăluit că singura dată când ea și familia ei au fost acolo după incendiu a fost pentru a-și căuta pisicile, subliniind cât de periculos era pentru șofer să se apropie atât de mult de casă. „A fost un incendiu rău, aveam diluanți de vopsea în garaj, baterii cu litiu, era o dubă cu rulote pe proprietate, o motocicletă în garaj, au fost câteva explozii, a fost pur și simplu toxic, nu era sigur", a spus ea.

Allison a declarat că a sunat la Amazon în legătură cu fiecare dintre pachetele individuale care urmau să fie livrate și că, deși au fost de acord să rețină unul pentru ca ei să îl ridice, au refuzat să facă același lucru cu celelalte. „Mi-au spus 'Oh, îl putem schimba când este pe traseu'.

Când a apărut ca fiind, pe traseu, mi-au spus "Ghinion" și asta s-a tot întâmplat, așa că în cele din urmă am renunțat", și-a amintit ea. Familia lui Allison a fost nevoită să se întoarcă la casa distrusă pentru a colecta pachetele, deoarece se temeau că acestea vor fi furate, și le-a fost foarte greu să se întoarcă la căminul lor distrus.

Dată publicare: 30-01-2024 09:45