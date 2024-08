Cele mai înalte clădiri din lume. Altitudinile impresionante la care ajung zgârie-norii

Fiecare clădire spune o poveste unică despre inovație, ambiție și perseverența neobosită de a atinge noi înălțimi.

Cele mai înalte clădiri din lume

În martie 1996, Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaysia, au depășit recordul Turnului Sears ca fiind cel mai înalt clădiri de birouri din lume. Piloții din oțel inoxidabil, lungi de 73,5 metri, plasați în vârful celor 88 de etaje ale turnurilor, au adus înălțimea acestora la 451,9 metri.

Apoi, în 2003, Taipei 101 din Taiwan (cunoscut și sub numele de Taipei Financial Centre) a preluat titlul la impresionantul 508 metri. Doar un an mai târziu, a început construcția Burj Khalifa.

Acesta urma să facă parte dintr-un nou proiect de dezvoltare de 2 km2 numit Downtown Dubai la 'Prima Intersecție', în apropierea principalului district de afaceri al Dubaiului din Emiratele Arabe Unite.

Proprietatea înaltă a fost dezvoltată de Emaar Properties și arhitecții Skidmore, Owings & Merrill LLP, condusă de renumitul arhitect american, Adrian Smith.

Ajungând la o înălțime uluitoare de 828 m în cer, acest nou zgârie-nori avea să fie numit curând un „oraș vertical” și să devină un simbol al lumii moderne.

De la simbolurile Burj Khalifa din Dubai până la recent finalizatul Merdeka din Kuala Lumpur, iată cele mai înalte 10 clădiri din lume în 2024, conform Consiliului pentru Clădiri Înalte și Habitat Urban.

Burj Khalifa, Dubai, EAU

Burj Khalifa din Dubai, EAU, poartă numele șeicului Khalifa bin Zayed Al Nahyan, fostul președinte al EAU.

Deține prestigiosul titlu de cea mai înaltă clădire din lume, atingând o înălțime de 828 de metri și având 163 de etaje, cu apartamente rezidențiale, spații de birouri și hoteluri.

Proiectată de Adrian Smith de la Skidmore, Owings & Merrill, Burj Khalifa a fost finalizată în 2010.

În mod notabil, găzduiește cel mai înalt restaurant și platformă de vizionare din lume, având cele mai multe etaje dintre toate clădirile, simbolizând angajamentul Dubaiului pentru modernitate și excelență arhitecturală.

Merdeka, Kuala Lumpur, Malaezia

Cu o înălțime de 678,9 metri și 118 etaje, Merdeka, cunoscută și sub numele de PNB 118, domină orizontul din Kuala Lumpur, Malaezia, fiind a doua cea mai înaltă clădire din lume și cea mai înaltă din Asia de Sud-Est.

Această minune arhitecturală găzduiește birouri, spații comerciale, camere de hotel și o platformă de vizionare.

Finalizată în 2023, numele „Merdeka”, care simbolizează independența în limba malaeziană, este în onoarea Permodalan Nasional Berhad (PNB), compania de administrare a investițiilor din Malaezia care a condus dezvoltarea și finanțarea proiectului.

Shanghai Tower, Shanghai, China

Situat în Shanghai, China, Shanghai Tower este o realizare arhitecturală remarcabilă care domină orizontul orașului.

Atingând o înălțime de 632 de metri cu 128 de etaje, acest zgârie-nori iconic, proiectat de Gensler, combină spații comerciale, de birouri și hoteluri.

Finalizat în 2015, Shanghai Tower se mândrește cu cea mai înaltă platformă de observare din lume și cele mai rapide lifturi. Lângă acesta se află Shanghai World Financial Centre, care este pe locul 12 în clasamentul celor mai înalte clădiri din lume.

Makkah Clock Royal Tower, Mecca, Arabia Saudită

Makkah Clock Royal Tower, cunoscută și sub numele de Abraj Al Bait, se află în Mecca, Arabia Saudită, fiind a patra cea mai înaltă clădire din lume și a doua din Orientul Mijlociu.

Deține titlul de cel mai mare ceas din lume. Proiectată și finalizată de Dar al-Handasah Shair & Partners în 2012, turnul are o înălțime de 601 metri și 120 de etaje, cu șapte hoteluri pentru a găzdui milioanele de pelerini care vizitează Mecca în fiecare an.

Ping An International Finance Centre, Shenzhen, China

Situat în Shenzhen, China, Ping An International Finance Centre este a cincea cea mai înaltă clădire din lume și a treia din Asia.

Cu o înălțime de 599 de metri și 115 etaje, a fost proiectat de Kohn Pedersen Fox Associates și finalizat în 2017.

Pe lângă rolul său de hub pentru activități financiare, include spații de birouri, un centru de conferințe, magazine și un hotel de lux.

Lotte World Tower, Seul, Coreea de Sud

Lotte World Tower din Seul are o înălțime de 555 de metri cu 123 de etaje, fiind cea mai înaltă clădire din Coreea de Sud și a șasea cea mai înaltă din lume.

Proiectată de Kohn Pedersen Fox (KPF) și finalizată în 2017, această minune arhitecturală include birouri, apartamente, un hotel, magazine, o sală de concerte și o platformă de vizionare impresionantă.

One World Trade Centre, New York City, SUA

Situat în New York City, SUA, One World Trade Centre este a șaptea cea mai înaltă clădire din lume, atingând o înălțime de 541 de metri.

Proiectată de David Childs de la Skidmore, Owings & Merrill, această clădire a fost finalizată în 2014 și servește ca hub multifuncțional, găzduind birouri, platforme de observare și un muzeu.

CTF Finance Centre, Guangzhou, China

CTF Finance Centre din Guangzhou, China, este a opta cea mai înaltă clădire din lume și a treia din China, având o înălțime de 530 de metri și 111 etaje.

Acesta găzduiește birouri, un hotel și reședințe de lux, fiind proiectat de Kohn Pedersen Fox Associates și finalizat în 2016.

Tianjin CTF Finance Centre, Tianjin, China

Tianjin CTF Finance Centre din Tianjin și Guangzhou CTF Finance Centre împart locul opt în clasamentul celor mai înalte clădiri din lume, având ambele o înălțime de 530 de metri.

Cu toate acestea, Tianjin CTF Finance Centre are 87 de etaje, iar Guangzhou CTF Finance Centre are 111 etaje.

Finalizată în 2019, Tianjin CTF Finance Centre a fost proiectată de Skidmore, Owings & Merrill, în colaborare cu Ronald Lu & Partners. Clădirea găzduiește birouri, apartamente de lux și un hotel.

CITIC Tower, Beijing, China

CITIC Tower, cunoscută și sub numele de China Zun Tower, este cea mai înaltă clădire din Beijing, China, având o înălțime de 528 de metri.

Proiectată de Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), turnul se inspiră din vasul antic chinezesc „zun”.

Profilul clădirii, care evocă forma unui zun, a fost realizat în colaborare cu firmele de arhitectură Farrells și Kohn Pedersen Fox.

